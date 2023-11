Mundo Israel mata mais um comandante do Hamas e destrói túneis em Gaza

Por Redação O Sul | 3 de novembro de 2023

Compartilhe esta notícia:











O Exército de Israel disse que suas tropas mataram Mustafa Dalul. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Exército de Israel informou nessa sexta-feira que as suas tropas mataram Mustafa Dalul, um comandante do grupo islâmico Hamas, em meio a ofensivas terrestres, aéreas e navais na Faixa de Gaza após 28 dias de guerra. “Os aviões de combate das Forças de Defesa de Israel mataram Mustafa Dalul, comandante do Batalhão Sabra Tel al Hawa, que desde o início da guerra desempenhou um papel central na gestão do combate contra as tropas israelenses na Faixa de Gaza”, disse um porta-voz do Exército.

Segundo Israel, Dalul ocupou vários cargos no batalhão e na brigada do Hamas na Cidade de Gaza. As forças de artilharia também informaram que “mataram vários terroristas que operavam contra as tropas terrestres”, além de terem apreendidos armas, material de inteligência, granadas, dispositivos explosivos, meios de comunicação e mapas na área de Beit Hanun, no norte da Faixa.

A morte de Dalul ocorre em meio à visita oficial do secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, em Israel. Nesta sexta, o Exército completa uma semana de ofensiva terrestre na Faixa de Gaza, ao mesmo tempo em que mantém os bombardeios sobre o enclave.

Nos últimos sete dias, os israelenses registraram 24 mortes de seus soldados. Por sua vez, a ofensiva militar de Israel na Faixa de Gaza deixou mais de 9.000 palestinos mortos e mais de 30.000 feridos, a grande maioria deles civis.

Blinken chegou a Israel para falar sobre a proteção dos civis palestinos na Faixa de Gaza, onde as tropas israelenses afirmam que cercaram a principal cidade do enclave em sua guerra contra o grupo Hamas. De modo paralelo, o influente líder do Hezbollah libanês, Hassan Nasrallah, pretende fazer o primeiro discurso, no qual deve explicar se o seu grupo, aliado do Hamas e apoiado pelo Irã, entrará de fato no conflito.

“Vamos conversar sobre medidas concretas que podem e devem ser tomadas para minimizar os danos aos homens, mulheres e crianças de Gaza”, declarou Blinken antes de deixar Washington.

Ataque a ambulâncias

Um ataque israelense nessa sexta-feira (3), atingiu o comboio de ambulâncias que transportava feridos quando saía do Hospital al-Shifa, segundo informaram autoridades de Gaza ao jornal local Al Jazeera. De acordo com a agência de notícias Reuters, o Ministério da Saúde da Faixa de Gaza controlada pelo Hamas disse que vários palestinos foram mortos e feridos durante o ataque. Ainda não se sabe ao certo o número de vítimas.

O porta-voz da pasta, Ashraf Al-Qudra, afirmou anteriormente que eles iriam enviar palestinos gravemente feridos que precisavam ser transferidos com urgência para tratamento no Egito, a partir da cidade de Gaza, e do norte para o sul. Em entrevista à Al Jazeera, o diretor Muhammad Abu Silmeyeh disse que a situação no hospital da cidade de Gaza é mais do que terrível.

A Sociedade do Crescente Vermelho Palestino (PRCS) compartilhou um vídeo mostrando uma ambulância danificada e respingada com o que parece ser sangue e informou que o veículo foi atacado por forças israelenses na rua al-Rashid, em Gaza.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo

https://www.osul.com.br/israel-mata-mais-um-comandante-do-hamas-e-destroi-tuneis-em-gaza/

Israel mata mais um comandante do Hamas e destrói túneis em Gaza

2023-11-03