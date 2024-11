Mundo Israel aprova acordo de cessar-fogo com o Hezbollah

Por Redação O Sul | 26 de novembro de 2024

Na semana passada, tanto o Hezbollah, quanto o governo libanês haviam dado sinal positivo para proposta dos EUA Foto: Reprodução

O Gabinete de Segurança de Israel aprovou, nesta terça-feira (26), um acordo de cessar-fogo com o grupo radical libanês Hezbollah. A negociação foi mediada pelos Estados Unidos, que enviou um representante a Israel e ao Líbano.

Na semana passada, tanto o Hezbollah, quanto o governo libanês haviam dado sinal positivo para proposta dos EUA, segundo o enviado americano Amos Hochstein.

Na quarta-feira (20) o líder do Hezbollah, Naim Qassem, afirmou em um discurso que o “grupo revisou e respondeu a proposta para encerrar os combates” e que a suspensão das hostilidades estava agora “nas mãos de Israel”.

Segundo uma fonte ouvida pela CNN, o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, aprovou “a princípio” o acordo durante consulta de segurança com autoridades de Israel na noite do domingo (25).

Acordo de cessar-fogo

A proposta apoiada pelos Estados Unidos visa uma suspensão de 60 dias no conflito e está sendo retratada como a base de um cessar-fogo definitivo, segundo um oficial libanês.

A autoridade pontuou que os termos estão dentro dos parâmetros da Resolução 1701 da ONU, que colocou fim à guerra entre o Hezbollah e Israel de 2006. O documento estipula que os únicos grupos armados na área ao sul do rio Litani, no Líbano, devem ser o Exército do Líbano e as forças de manutenção da paz da ONU, conhecidas como Unifil.

A proposta também exige que as forças terrestres israelenses, que operam no sul do Líbano desde setembro, se retirem do país e que haja uma aplicação mais rigorosa da Resolução 1701, explicou a fonte, que não quis ser identificada.

