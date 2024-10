Mundo Israel diz que “eliminou” sucessor de Nasrallah, líder do Hezbollah

Fonte havia dito que o grupo libanês perdeu contato com Hashem Safieddine

Israel “eliminou” o sucessor do falecido líder do Hezbollah, Hassan Nasrallah, disse o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, nesta terça-feira (08). “Eliminamos milhares de terroristas, incluindo o próprio Nasrallah, o sucessor de Nasrallah e o sucessor do sucessor de Nasrallah”, disse Netanyahu numa declaração em vídeo.

No sábado (05), uma fonte de segurança libanesa disse que o Hezbollah havia perdido contato com Hashem Safieddine depois que um ataque israelense nos subúrbios ao sul de Beirute o atingiu na sexta-feira (04). Acreditava-se que Safieddine seria um possível sucessor do líder do Hezbollah.

Netanyahu dirigiu-se diretamente ao povo do Líbano na declaração desta terça-feira, chamando-o para enfrentar o Hezbollah e “retomar o seu país”. “Cristãos, drusos, muçulmanos – sunitas e xiitas – todos vocês estão sofrendo por causa da guerra fútil do Hezbollah em Israel”, disse Netanyahu.

“Temos a oportunidade de salvar o Líbano antes que caia no abismo de uma longa guerra que trará destruição e sofrimento semelhante ao que vemos em Gaza”, continuou ele.

A guerra de Israel contra o Hezbollah matou mais de 1.400 pessoas no Líbano, segundo o ministério da saúde libanês. Mais de 1,2 milhão de pessoas foram deslocadas desde a escalada dos combates no mês passado, disseram as autoridades libanesas.

Entenda a escalada nos conflitos do Oriente Médio

O ataque com mísseis do Irã a Israel no dia 1º marcou uma nova etapa do conflito regional no Oriente Médio. De um lado da guerra está Israel, com apoio dos Estados Unidos. Do outro, o Eixo da Resistência, que recebe apoio financeiro e militar do Irã e que conta com uma série de grupos paramilitares.

São sete frentes de conflito abertas atualmente: a República Islâmica do Irã; o Hamas, na Faixa de Gaza; o Hezbollah, no Líbano; o governo Sírio e as milícias que atuam no país; os Houthis, no Iêmen; grupos xiitas no Iraque; e diferentes organizações militantes na Cisjordânia.

Israel tem soldados em três dessas frentes: Líbano, Cisjordânia e Faixa de Gaza. Nas outras quatro, realiza bombardeios aéreos. O Exército israelense iniciou uma “operação terrestre limitada” no Líbano no dia 30 de setembro, dias depois de Israel matar o líder do Hezbollah, Hassan Nasrallah, em um bombardeio ao quartel-general do grupo, no subúrbio de Beirute.

As Forças de Defesa de Israel afirmam que mataram praticamente toda a cadeia de comando do Hezbollah em bombardeios semelhantes realizados nas últimas semanas.

