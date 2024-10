Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul recebe última parcela de compensação das perdas do ICMS de 2022

Por Redação O Sul | 8 de outubro de 2024

A antecipação do recurso, inicialmente previsto para 2025, foi uma das medidas solicitadas durante as rodadas de conciliação promovidas pelo STF Foto: Reprodução (Foto: Divulgação) Foto: Reprodução

O Tesouro do Estado recebeu, na segunda-feira (07), o repasse da última parcela da compensação pelas receitas perdidas com o ICMS (Imposto sobre Circulação de Bens e Serviços) em 2022, no valor de R$ 674,48 milhões.

A antecipação do recurso, inicialmente previsto para 2025, foi uma das medidas solicitadas durante as rodadas de conciliação promovidas pelo STF (Supremo Tribunal Federal) para discutir o saldo da dívida com o governo federal.

Na próxima terça-feira (15), o Tesouro do Estado transferirá a parcela correspondente aos municípios, no valor de R$ 133,2 milhões, equivalente a 25% do total repassado ao Estado, descontado os valores constitucionais transferidos ao Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação). A lista com os valores que cada prefeitura receberá está disponível no site da Secretaria da Fazenda.

A recomposição resulta de um acordo com o governo federal, firmado em 2023, que compensa parte das perdas provocadas pelas Leis Complementares 192 e 194 de 2022.

As medidas, aprovadas pelo Congresso Nacional, reduziram significativamente as alíquotas do ICMS, de 25% para 17%, sobre combustíveis, energia elétrica e telecomunicações, o que impactou negativamente as receitas tributárias dos estados e municípios. Em 2022, o Rio Grande do Sul enfrentou uma queda de R$ 5,6 bilhões na arrecadação de ICMS, sendo o mais afetado pela mudança. No total, o acordo de compensação prevê o repasse de R$ 3 bilhões ao Estado.

“Esse recurso será importante para as prefeituras gaúchas, que ainda estão em processo de reconstrução devido às enchentes e terão despesas de fim de ano adicionais. Para o Estado, também é relevante, recuperando parte das enormes perdas registradas em 2022. Não houve, por outro lado, a compensação dos demais anos posteriores à LC 194”, explicou a secretária da Fazenda, Pricilla Santana.

A parcela de R$ 1,3 bilhão, inicialmente prevista para este ano, foi antecipada em duas partes ao longo de 2023. Com o pagamento efetuado na segunda-feira, a União finaliza o acordo de compensação previsto na Lei Complementar 201/2023.

Valores da compensação:

R$ 994,98 milhões em 2023

R$ 1,348,95 bilhão em 2023

R$ 674,48 milhões em 2024

