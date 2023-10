Mundo Israel diz que matou mais um comandante do Hamas

Por Redação O Sul | 15 de outubro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Billal al-Qedra teria liderado ataques ao kibutz de Nirim Foto: Reprodução Billal al-Qedra teria liderado ataques ao kibutz de Nirim. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Um porta-voz das FDI (Forças de Defesa de Israel) disse que os militares do país mataram outro comandante do Hamas, Billal al-Qedra, que supostamente liderou os ataques no kibutz de Nirim, perto da fronteira israelense.

“Isso só serve para exemplificar que temos a inteligência necessária para eliminar a liderança do Hamas, até os terroristas que invadiram, penetraram e massacraram nossos bebês em seus quartos. Portanto, a operação está em andamento”, pontuou o tenente-coronel Peter Lerner.

A Força Aérea Israelense também divulgou um comunicado no X, anteriormente conhecido como Twitter, neste domingo (15) sobre a morte do comandante do Hamas, alegando que as FDI e a Autoridade de Valores Mobiliários de Israel (ISA, na sigla em inglês) “mataram o comandante das forças Nukhba no sul de Khan Yunis, que foi responsável por o massacre do kibutz Nirim”.

O Hamas ainda não comentou a afirmação de Israel. As FDI continuam ordenando os civis da Faixa de Gaza a se deslocarem para o sul, segundo Lerner, para permitir que os militares ataquem o Hamas. O Hamas “impediu fisicamente as pessoas de se movimentarem” e “fez armadilhas em algumas estradas em antecipação” ao deslocamento, acrescentou.

Em preparação para a próxima fase do conflito, Lerner destacou que as FDI recrutaram “várias centenas de milhares de soldados e reservistas”, muitos deles no sul de Israel e na fronteira com Gaza.

“As FDI têm como alvo as instituições do Hamas, porque elas subordinaram todo o sistema governamental para obter apoio, financiar, financiar, instruir e executar as suas atividades terroristas”, comentou Lerner.

O tenente-coronel também ressaltou que “espera” que a guerra entre Israel e o Hamas não se torne um conflito regional maior, mas disse reconhecer que “a esperança não é um método”. “Eu alertaria o Hezbollah, observe atentamente como estamos desmantelando o Hamas. Eles precisam ser muito, muito cautelosos em relação ao Irã”, ponderou.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo

https://www.osul.com.br/israel-diz-que-matou-mais-um-comandante-do-hamas/

Israel diz que matou mais um comandante do Hamas

2023-10-15