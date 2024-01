Mundo Israel diz que não aceitará acordo que deixe o Hamas no poder ou reféns em Gaza

Por Redação O Sul | 23 de janeiro de 2024

Objetivo continua sendo destruir as capacidades governamentais e militares do Hamas, segundo porta-voz Foto: Reprodução Foto: Reprodução

Israel não aceitará um acordo de cessar-fogo com o Hamas que mantenha o grupo armado no poder ou os reféns na Faixa de Gaza, disse o porta-voz do governo israelense, Eylon Levy, nesta terça-feira (23).

Ele acrescentou que estão trabalhando na libertação dos reféns, mas se recusou a entrar em detalhes, afirmando que vidas estavam em jogo. Questionado sobre relatos de negociações por cessar-fogo em Gaza, Levy destacou que os objetivos da guerra permaneceram inalterados.

“[Os objetivos são] a destruição das capacidades governamentais e militares do Hamas na Faixa de Gaza e o retorno de todos os reféns. Não haverá cessar-fogo que deixe os reféns em Gaza e o Hamas no poder”, advertiu.

A CNN noticiou com exclusividade na segunda-feira (22) que Israel propôs que os principais líderes do Hamas deixem a Faixa de Gaza como parte de um acordo de cessar-fogo mais amplo.

Apesar da guerra, que já dura quatro meses, os militares não conseguiram capturar ou matar nenhum dos líderes mais importantes do Hamas na Faixa de Gaza e não afetou cerca de 70% da força de combate do Hamas, de acordo com as próprias estimativas israelenses.

