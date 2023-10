Geral Israel diz ter destruído sistema de defesa do Hamas e matado mil invasores a partir de Gaza

Por Redação O Sul | 11 de outubro de 2023

Escola que abriga famílias deslocadas em Gaza foi atingida diretamente. (Foto: UNRWA/Mohammed Hinnawi)

Militares israelenses afirmaram nessa quarta-feira (11) ter conseguido destruir um avançado sistema de defesa para detecção de aeronaves desenvolvido pelo Hamas. Esse foi o quinto dia de conflito no Oriente Médio, que já deixou mais de 2 mil mortos. Com o ataque de Israel, o Hamas deve enfrentar dificuldades para conseguir monitorar o céu sobre a Faixa de Gaza e identificar aeronaves militares.

“Ao longo dos anos, o Hamas criou uma rede de câmaras de alta qualidade, escondidas dentro de aquecedores solares de água por toda a Faixa de Gaza, a fim de localizar e monitorizar as aeronaves israelitas”, afirmaram.

As Forças de Defesa de Israel afirmaram ter feitos novos bombardeios contra a Faixa de Gaza, destruindo alvos ligados ao Hamas. Foram mais de 400 ataques entre terça-feira e quarta-feira.

Os militares também afirmaram ter matado cerca de 1 mil homens que invadiram o país a partir da Faixa de Gaza desde sábado (7), quando o Hamas atacou Israel. Essa informação foi divulgada pelo jornal “Israel Hayom”.

Na terça-feira (10), um porta-voz das forças militares israelenses já havia divulgado que aproximadamente 1.500 corpos de combatentes do Hamas haviam sido encontrados no território de Israel.

Em entrevista ao jornal “Israel Hayom”, o contra-almirante Daniel Hagari disse que a segurança foi reforçada em todas as comunidades de Israel, enquanto as hostilidades de rivais se espalham por outras frentes de batalha.

Ataque

– Como foi o ataque? As ações se concentraram perto da fronteira da Faixa Gaza, de onde Hamas lançou 5 mil foguetes. Por terra, ar e mar, com motos e parapentes, homens armados invadiram o território israelense pelo sul do país. Houve relatos de que os invasores atiraram em pessoas que estavam nas ruas e sequestraram dezenas de israelenses (incluindo mulheres e crianças), levados como reféns para Gaza.

– Como foi a resposta de Israel? Diante da ofensiva do Hamas, o governo israelense iniciou uma retaliação. “Estamos em guerra e vamos ganhar”, disse o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, logo após o ataque. “O nosso inimigo pagará um preço que nunca conheceu.” Ainda em 7 de outubro, Israel lançou bombas em direção à Faixa de Gaza.

– O que é e onde fica Faixa de Gaza? É o território palestino localizado em um estreito pedaço de terra na costa oeste de Israel, na fronteira com o Egito. Marcado por pobreza e superpopulação, tem 2 milhões de habitantes morando em um território de 360 km². Para se ter uma ideia desse tamanho em comparação com cidades brasileiras, o território é um pouco maior que o da cidade de Fortaleza (312,4 km²) e menor que o de Curitiba (434,8 km²). Tomada por Israel na Guerra dos Seis Dias, em 1967, e entregue aos palestinos em 2005, Gaza vive um bloqueio de bens e serviços imposto por seus vizinhos de fronteira.

– Qual é o histórico do conflito na região? A disputa entre Israel e Palestina se estende há décadas e já resultou em inúmeros enfrentamentos armados e mortes. Em sua forma moderna, remonta a 1947, quando a Organização das Nações Unidas (ONU) propôs a criação de dois Estados, um judeu e um árabe, na Palestina, sob mandato britânico. As informações são do portal de notícias G1.

