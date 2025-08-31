Mundo Israel diz ter matado o porta-voz do Hamas em novo ataque a Gaza

Por Redação O Sul | 31 de agosto de 2025

Premiê israelense Benjamin Netanyahu já havia dito que Abu Ubaida (foto) foi alvo de uma operação conjunta realizada pelos militares Foto: Reprodução Premiê israelense Benjamin Netanyahu já havia dito que Abu Ubaida foi alvo de uma operação conjunta realizada pelos militares e pelo serviço de inteligência doméstica Shin Bet (Foto: Reprodução)

O ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, disse, neste domingo (31), que o porta-voz do Hamas, Abu Ubaida, foi morto pelos militares israelenses em Gaza.

O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu já havia dito que Abu Ubaida foi alvo de uma operação conjunta realizada pelos militares e pelo serviço de inteligência doméstica Shin Bet em Gaza na sexta-feira. O Hamas ainda não se pronunciou.

Forças israelenses atacaram os subúrbios da Cidade de Gaza durante a madrugada, por ar e terra, destruindo casas e expulsando mais famílias da região.

Autoridades de saúde locais disseram que militares israelenses mataram pelo menos 30 pessoas no domingo, incluindo 13 que tentavam obter comida perto de um local de distribuição de ajuda no centro da Faixa de Gaza e pelo menos duas em uma casa na Cidade de Gaza. O gabinete do porta-voz militar israelense disse que estava revisando os relatos.

As autoridades de saúde de Gaza também disseram que pelo menos 15 pessoas, incluindo cinco crianças, foram mortas em um ataque a um prédio residencial no coração da Cidade de Gaza no sábado (30).

Moradores de Sheikh Radwan, um dos maiores bairros da Cidade de Gaza, disseram que o território estava sob bombardeios durante todo o sábado e domingo, forçando as famílias a buscar abrigo nas partes ocidentais da cidade.

O Exército israelense intensificou gradualmente suas operações ao redor da Cidade de Gaza nas últimas três semanas e, na sexta-feira, encerrou as pausas temporárias na área que permitiam entregas de ajuda, designando-a como “zona de combate perigosa”.

“Eles estão se infiltrando no coração da cidade, onde centenas de milhares estão se abrigando, vindos do leste, norte e sul, enquanto bombardeiam essas áreas por ar e terra para assustar as pessoas e fazê-las sair”, disse Rezik Salah, pai de dois filhos, de Sheikh Radwan.

Uma autoridade israelense disse que o gabinete de segurança de Netanyahu se reunirá na noite deste domingo para discutir os próximos estágios da ofensiva planejada para tomar a Cidade de Gaza, que ele descreveu como o último bastião do Hamas.

Uma ofensiva em larga escala só deve começar nas próximas semanas. Israel afirma que quer retirar a população civil antes de enviar mais forças terrestres.

Cerca de metade dos mais de 2 milhões de habitantes do território palestino estão atualmente na Cidade de Gaza. Estima-se que milhares tenham deixado a cidade rumo às áreas central e sul do enclave, segundo fontes locais.

