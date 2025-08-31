Domingo, 31 de agosto de 2025

CADASTRE-SE E RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Receba gratuitamente as principais notícias do dia no seu E-mail ou WhatsApp.
cadastre-se aqui

RECEBA NOSSA NEWSLETTER
GRATUITAMENTE

cadastre-se aqui
Leia a edição de hoje aqui

Mundo Morre o brasileiro que servia como sargento no exército de Israel

Por Redação O Sul | 31 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:

Ariel Lubliner, de 34 anos, era casado e tinha um filho de nove meses

Foto: Reprodução
Ariel Lubliner, de 34 anos, era casado e tinha um filho de nove meses. (Foto: Reprodução)

Ariel Lubliner, brasileiro que servia ao exército de Israel como sargento, morreu neste sábado (30), na região sul da Faixa de Gaza, informou o ministro da Defesa israelense, Israel Katz, em publicação no X (antigo Twitter).

Aos 34 anos, ele era casado e tinha um filho de nove meses. “Ariel, que imigrou para Israel por amor à terra, foi convocado em 7 de outubro [de 2023] e, desde então, atuou com dedicação na defesa do Estado de Israel”, informou Katz, que também agradeceu ao brasileiro pelos seus serviços e prestou condolências à família.

Recentemente, o ministro israelense acusou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva de ter desrespeitado “a memória do Holocausto” e de ser uma “vergonha”, “persona non grata”, “antissemita” e “apoiador do Hamas”.

“Agora, ele [Lula] revelou sua verdadeira face como antissemita declarado e apoiador do Hamas ao retirar o Brasil da IHRA – o organismo internacional criado para combater o antissemitismo e o ódio contra Israel – colocando o país ao lado de regimes como o Irã, que nega abertamente o Holocausto e ameaça destruir o Estado de Israel. Como Ministro da Defesa de Israel, afirmo: saberemos nos defender contra o eixo do mal do islamismo radical, mesmo sem a ajuda de Lula e seus aliados”, afirmou Katz em uma publicação em português em sua conta oficial no X. (Com informações de O Estado de S.Paulo)

Compartilhe esta notícia:

Voltar Todas de Mundo

Israel diz ter matado o porta-voz do Hamas em novo ataque a Gaza
Bia Haddad vence a terceira e avança às oitavas de final do US Open de Tênis
https://www.osul.com.br/morre-o-brasileiro-que-servia-como-sargento-no-exercito-de-israel/ Morre o brasileiro que servia como sargento no exército de Israel 2025-08-31
Deixe seu comentário

Últimas

Porto Alegre Projeto Bota-Fora atende dez comunidades nesta semana em Porto Alegre
Economia Começa nesta segunda-feira o prazo para pagar dívidas com a prefeitura de Porto Alegre com desconto de até 90%
Esporte Bia Haddad vence a terceira e avança às oitavas de final do US Open de Tênis
Mundo Israel diz ter matado o porta-voz do Hamas em novo ataque a Gaza
Mundo Papa Leão XIV cita Ucrânia e Minnesota e pede o fim da “pandemia de armas” que mata crianças
Política Monitoramento na área externa da casa de Bolsonaro repercute no Congresso
Porto Alegre Semana inicia com 1.678 vagas de emprego no Sine Municipal de Porto Alegre
Porto Alegre Unidade móvel de saúde leva atendimento a cinco comunidades de Porto Alegre nesta semana
Mundo Primeiro-ministro da Índia diz que o país está comprometido em fortalecer os laços com a China
Inter No Beira-Rio, Inter recebe o Fortaleza pelo Brasileirão
Pode te interessar

Mundo Israel diz ter matado o porta-voz do Hamas em novo ataque a Gaza

Mundo Papa Leão XIV cita Ucrânia e Minnesota e pede o fim da “pandemia de armas” que mata crianças

Mundo Primeiro-ministro da Índia diz que o país está comprometido em fortalecer os laços com a China

Mundo Argentina: O escândalo que abala o governo Milei