Por Redação O Sul | 11 de outubro de 2023

Kibutz (propriedade rural coletiva) foi atacado no Sul israelense. (Foto: Ministério das Relações Exteriores de Israel)

Militares israelenses encontraram cerca de 40 bebês e crianças mortos no kibutz (comunidade) de Kfar Aza, atacada pelo Hamas no sábado (7), segundo afirmou um canal de televisão local, que visitou a área. Segundo a emissora i24News, algumas das crianças teriam sido decapitadas. Um porta-voz das forças armadas do país disse não ter confirmações quanto a isso.

O canal atribuiu a informação a um comandante do Forças de Defesa de Israel (IDF, na sigla em inglês). Relato semelhante foi publicado no jornal britânico The Independent, que também visitou Kfar Azar. A publicação disse, no entanto, não ter visto evidências de bebês decapitados.

Kfar Aza fica nas proximidades de Gaza, cerca de cinco quilômetros de distância do território palestino.

“Não é uma guerra, não é um campo de batalha. Você vê os bebês, a mãe, o pai, em seus quartos, em suas salas de proteção e como os terroristas os mataram. É um massacre”, disse o major-general Itai Veruv aos jornalistas, que visitaram a comunidade na terça (10).

De acordo com a emissora, o local foi atacado por 70 membros do grupo terrorista, e a destruição ainda pode ser vista na área, com carros destruídos e corpos ainda sendo removidos.

O Hamas divulgou um comunicado após o início dos ataques. Israel, junto com o Egito, mantém um duro bloqueio contra a Faixa de Gaza desde que o Hamas assumiu o poder em 2007. Desde então, ocorreram vários conflitos entre militantes palestinos e o Estado judeu.

Os combates entre o Exército de Israel e os guerrilheiros do Hamas continuam. Os confrontos e ataques já deixaram, até o momento, mais de 2,3 mil mortos, entre israelenses e palestinos.

Brasileiros

Jonathan Conricus, um porta-voz do exército de Israel, afirmou nessa quarta que pode haver brasileiros entre as pessoas feitas reféns pelo Hamas e levadas para a Faixa de Gaza.

Ele citou os brasileiros entre diversas nacionalidades: “Há (entre os reféns) norte-americanos, britânicos, franceses, alemães, italianos, brasileiros, argentinos e ucranianos”, disse Conricus.

Segundo o governo israelense, cerca de 150 pessoas foram feitas de reféns durante a invasão do Hamas no sábado. Dentre as pessoas sequestradas e levadas para Gaza estão idosos, crianças e mulheres, inclusive a DJ Shani Louk que participava do festival de música Universo Paralello.

Apesar da declaração do porta-voz do exército os representantes diplomáticos do governo do Brasil não receberam nenhuma informação a respeito de brasileiros entre os reféns.

Karla Stelzer Mendes, uma brasileira que estava no festival de música eletrônica Universo Paralello, está entre as pessoas desaparecidas, no entanto não há confirmação de que ela esteja mantida refém pelo Hamas.

O Ministério das Relações Exteriores do Brasil disse, durante uma entrevista coletiva nessa quarta, que não pôde confirmar a localização de Karla e nem se há brasileiros detidos pelo Hamas.

Outros dois brasileiros que estavam desaparecidos, Bruna Valeanu e Ranani Glazer, foram encontrados mortos em Israel.

