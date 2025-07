Mundo Israel faz lançamento aéreo de ajuda humanitária em Gaza e anuncia pausa de 10 horas na ofensiva

Por Redação O Sul | 27 de julho de 2025

O Exército israelense também informou que rotas seguras para comboios com alimentos e medicamentos estarão disponíveis de forma permanente, das 6h às 23h. Foto: Forças de Defesa de Israel/Divulgação O Exército israelense também informou que rotas seguras para comboios com alimentos e medicamentos estarão disponíveis de forma permanente, das 6h às 23h. (Foto: Forças de Defesa de Israel/Divulgação) Foto: Forças de Defesa de Israel/Divulgação

Israel divulgou imagens do lançamento aéreo de ajuda humanitária em Gaza na noite de sábado (26), por meio das redes sociais das Forças de Defesa (IDF, na sigla em inglês).

Em comunicado publicado no Telegram, horas antes de confirmar uma pausa de 10 horas em sua ofensiva na Faixa de Gaza, o Exército israelense compartilhou fotos e um vídeo da entrega de pacotes de alimentos, prevista para ocorrer por terra neste domingo (27).

“De acordo com as diretrizes do escalão político, as IDF realizaram recentemente um lançamento aéreo de ajuda humanitária como parte dos esforços contínuos para permitir e facilitar a entrada de assistência na Faixa de Gaza. A ação, coordenada com organizações internacionais e liderada pelo COGAT, incluiu sete pacotes contendo farinha, açúcar e alimentos enlatados”, afirmou o Exército.

A iniciativa ocorre em meio à crescente pressão internacional diante da crise humanitária vivida pelos moradores do enclave, controlado pelo grupo Hamas. No sábado, o Ministério das Relações Exteriores de Israel informou que retomaria o envio de alimentos por via aérea e que estabeleceria corredores humanitários na região.

Desde maio, as entregas vinham sendo realizadas pela Fundação Humanitária de Gaza, entidade apoiada por Israel e pelos Estados Unidos, mas alvo de críticas por parte da Organização das Nações Unidas (ONU).

A pausa anunciada para este domingo terá duração de 10 horas, das 10h às 20h no horário local, e será concentrada em Al-Mawasi – área humanitária designada que se estende ao longo da costa –, na região central de Deir al-Balah e na Cidade de Gaza.

O Exército israelense também informou que rotas seguras para comboios com alimentos e medicamentos estarão disponíveis de forma permanente, das 6h às 23h.

O chefe humanitário da ONU, Tom Fletcher, afirmou que as equipes humanitárias intensificarão os esforços durante as pausas. “Nossas equipes no terreno farão tudo o que puderem para alcançar o maior número possível de pessoas famintas nesse intervalo”, declarou em uma postagem na rede X (antigo Twitter).

