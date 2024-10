Mundo Israel faz três novos bombardeios contra subúrbio de Beirute e mata genro de Nasrallah em ataque na Síria

Por Redação O Sul | 2 de outubro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Segundo o Observatório Sírio para os Direitos Humanos, Hassan Jaafar al-Qasir estava entre as duas vítimas libanesas. Foto: Reprodução Segundo o Observatório Sírio para os Direitos Humanos, Hassan Jaafar al-Qasir estava entre as duas vítimas libanesas. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Exército israelense realizou três ataques no subúrbio de Beirute pouco antes da meia-noite desta quarta-feira, 2, (horário local), de acordo com uma fonte próxima ao Hezbollah – na terceira série de ataques israelenses contra o reduto do movimento político-militar em menos de 24 horas. Outro ataque, na Síria, matou o genro de Hassan Nasrallah, líder do Hezbollah morto na semana passada em Beirute.

Segundo o Observatório Sírio para os Direitos Humanos, Hassan Jaafar al-Qasir estava entre as duas vítimas libanesas do ataque israelense que teve como alvo um apartamento em um prédio residencial no distrito de Mazze, em Damasco.

Mais cedo, forças de Israel e do grupo xiita libanês Hezbollah travaram novos combates no Sul do Líbano, um dia depois de o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, prometer retaliar o Irã pelo disparo de quase 200 mísseis balísticos contra o Estado judeu em um ataque que aumentou ainda a tensão regional. O Exército de Israel anunciou que oito soldados morreram em combate – alguns por disparos de mísseis antitanque e outros pela explosão de morteiros enquanto tentavam retirar cinco outros oficiais feridos.

Em outro sinal de aprofundamento do conflito, o Exército de Israel, que enviou tropas terrestres para o Líbano na madrugada de terça-feira (noite de segunda no Brasil), disse que conduziu mais ataques contra alvos do Hezbollah após o grupo, que é apoiado pelo Irã, ter disparado mais de 100 projéteis através da fronteira. De acordo com o Ministério da Saúde do Líbano, os ataques de Israel no país deixaram 55 mortos e 150 feridos nesta quarta-feira.

Paralelamente, um bombardeio israelense contra um prédio residencial em Damasco, capital da Síria, deixou três mortos, de acordo com o Observatório Sírio para os Direitos Humanos e a mídia estatal. O ataque ocorre um dia depois de a imprensa local informar que ataque israelenses na cidade mataram um âncora de TV e outros dois civis.

Funcionários israelenses disseram que os mísseis do Irã disparados contra Israel na terça-feira foram em sua maioria interceptados pelas defesas aéreas e com ajuda dos EUA e de outros aliados. Não houve informações sobre mortes em Israel, mas um palestino morreu após ser atingido por estilhados na Cisjordânia ocupada.

Na terça-feira, o presidente Joe Biden disse que as Forças Armadas dos EUA “apoiaram ativamente” a defesa israelense, com o conselheiro de Segurança Nacional, Jake Sullivan, afirmando que destróieres da Marinha se uniram a Israel para interceptar mísseis. França e Reino Unido também se juntaram nas medidas de proteção.

Netanyahu afirmou depois que a República Islâmica, um adversário de longa data do Estado judeu, “cometeu um grande erro” e que “pagaria por isso”. Ele não deu detalhes, mas em abril Israel disparou mísseis contra um anexo do consulado iraniano em Damasco, na Síria, em resposta a um ataque lançado por Teerã.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo

https://www.osul.com.br/israel-faz-tres-novos-bombardeios-contra-suburbio-de-beirute-e-mata-genro-de-nasrallah-em-ataque-na-siria/

Israel faz três novos bombardeios contra subúrbio de Beirute e mata genro de Nasrallah em ataque na Síria

2024-10-02