Porto Alegre Mercado Público de Porto Alegre comemora 155 anos nesta quinta-feira

Por Pedro Marques | 2 de outubro de 2024

Em maio, o Mercado da Capital, assim como o Rio Grande do Sul, enfrentou um de seus maiores desafios. Foto: Alex Rocha/PMPA Em maio, o Mercado da Capital, assim como o Rio Grande do Sul, enfrentou um de seus maiores desafios. (Foto: Alex Rocha/PMPA) Foto: Alex Rocha/PMPA

O Mercado Público de Porto Alegre, um dos mais antigos e tradicionais do Brasil, completa nesta quinta-feira (3) seus 155 anos de existência. Ao longo de sua história, o espaço se consolidou como um dos símbolos culturais e gastronômicos da capital gaúcha, além de ser ponto de encontro para moradores e turistas que buscam desde produtos frescos até a típica culinária local. Para marcar a data, será servido o tradicional bolo ao meio-dia, e uma missa está programada para as 15h, encerrando as celebrações.

Em maio, o Mercado da Capital, assim como o Rio Grande do Sul, enfrentou um de seus maiores desafios. As fortes chuvas que atingiram o Estado resultaram em uma enchente que causou danos significativos ao prédio histórico. Por conta disso, o local precisou ser fechado para reparos.

No entanto, após o trabalho de recuperação, todas as lojas foram reabertas ao público, trazendo alívio tanto para os comerciantes quanto para os frequentadores habituais. Segundo a administração, ainda estão em andamento algumas adequações nos banheiros e foi contratada uma nova empresa de segurança para garantir o bem-estar de todos.

Além das recentes dificuldades, o Mercado Público já foi palco de outros episódios marcantes ao longo de sua trajetória. Inaugurado em 1869, o prédio histórico passou por diversas reformas e resistiu a incêndios, enchentes e ao próprio processo de modernização da cidade. Cada reabertura após momentos críticos reforça seu papel central na vida dos porto-alegrenses, mantendo viva a essência de um espaço que mistura história e cotidiano.

O prédio, em estilo eclético com forte influência neoclássica, foi incluído pela prefeitura em 1977 no Inventário dos Bens Imóveis de Valor Histórico e Cultural e de Expressiva Tradição, sendo tombado em 12 de dezembro de 1979.

As bancas, que vão de peixarias a lojas de especiarias e artigos coloniais, são responsáveis por manter o charme e a diversidade de produtos que fazem do Mercado um lugar tão especial. Comerciantes relatam que, mesmo diante de adversidades, a frequência de clientes se mantém constante, e o apelo cultural do espaço segue sendo um grande atrativo. (Pedro Marques)

