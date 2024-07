Mundo Israel intercepta míssil disparado do Iêmen pelos rebeldes Houthis

Por Redação O Sul | 21 de julho de 2024

Ataque prolongou uma escalada de violência entre Israel e os Houthis que começou na sexta-feira (19) Foto: Reprodução Foto: Reprodução

Israel disse que suas defesas aéreas interceptaram um míssil lançado do Iêmen neste domingo (21). Os rebeldes Houthis afirmaram ter disparado vários mísseis contra a cidade israelense de Eilat, no Mar Vermelho.

O ataque prolongou uma escalada de violência entre Israel e os Houthis que começou na sexta-feira (19), quando o grupo iemenita lançou um drone que atingiu o centro de Tel Aviv, matando um homem e ferindo outros quatro.

Aviões de guerra israelenses realizaram um ataque aéreo perto do porto de Hodeidah, no Iêmen , em resposta no sábado (20), atingindo o que Israel disse serem alvos militares Houthis.

Seis pessoas foram mortas e outras 80 ficaram feridas no ataque, fontes médicas no Iêmen disseram à Reuters neste domingo, dizendo que eram todos civis. Imagens do local mostraram um incêndio e uma fumaça densa subindo do local do ataque.

O exército israelense disse que seu sistema de defesa antimísseis Arrow 3 derrubou o projétil lançado do Iêmen neste domingo, antes que ele cruzasse o território israelense.

Antes da interceptação, sirenes de ataque aéreo soaram em Eilat, fazendo com que os moradores corressem para se abrigar. As trocas de ataques são parte de um efeito colateral da guerra de Gaza, que já dura mais de nove meses e atrai potências regionais e mundiais.

Grupos alinhados ao Irã, incluindo os Houthis, dispararam foguetes e mísseis contra Israel, dizendo que estão fazendo isso em apoio aos palestinos e ao Hamas, que controla Gaza.

Os Estados Unidos e seus aliados apoiam Israel e fornecem armas a ele. A guerra começou em 7 de outubro após um ataque liderado pelo Hamas no sul de Israel, no qual cerca de 1.200 pessoas foram mortas, de acordo com autoridades israelenses.

Desde então, Israel bombardeou e invadiu Gaza, matando quase 39 mil pessoas, de acordo com autoridades de saúde no território palestino.

Os Houthis, que controlam grande parte do norte do Iêmen e outros grandes centros populacionais, já haviam reivindicado ataques contra Eilat e outros ataques direcionados a Israel, dizendo que estavam agindo em retaliação à guerra de Israel em Gaza.

O grupo também ataca as rotas marítimas do Mar Vermelho há meses. Os aliados do Hamas incluem grupos apoiados pelo Irã, como os Houthis, o libanês Hezbollah e os paramilitares iraquianos.

