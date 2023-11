Mundo Israel “joga bombas onde tem crianças” e “está matando inocentes sem critério”, diz Lula

Por Redação O Sul | 13 de novembro de 2023

Presidente declarou que reação do governo israelense é tão grave quanto os ataques de 7 de outubro do Hamas, que ele classificou como atos terroristas Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta segunda-feira (13) que Israel bombardeia locais onde há crianças e mata inocentes sem critério algum.

“A quantidade de mulheres e crianças que já morreram e a quantidade de crianças desaparecidas, a gente não tem conhecimento em outra guerra”, declarou Lula durante evento em Brasília.

“Nessa guerra, depois do ato provocado, e eu digo ato de terrorismo do Hamas, as consequências, as soluções de Israel, é tão grave quanto foi a do Hamas, porque eles estão matando inocentes sem critério nenhum. [Israel] joga bomba onde tem criança, onde tem hospital, a pretexto que um terrorista está lá. Não tem explicação.”

Não vamos deixar nenhum brasileiro na Cisjordânia se ele quiser sair, diz Lula

Ao comentar a repatriação de 32 brasileiros que estavam na Faixa de Gaza e aguardaram 36 dias para atravessar a passagem de Rafah, entre Gaza e o Egito, Lula disse estar feliz com a operação de resgate dos cidadãos.

“Nós estamos trazendo o que foi possível liberar com muito sacrifício, porque dependia da boa vontade de Israel, dependia da quantidade de pessoas, porque a gente não sabia.”

“Todo dia [eu] ligava de manhã e de tarde, ligava com o ministro de Israel, ligava com o ministro do Egito, ligava com o nosso embaixador. Finalmente, nós conseguimos trazer as 32 pessoas. Agora, vamos ver se tem gente na Cisjordânia que queira vir, porque nós não vamos deixar nenhum brasileiro ou brasileira lá se ele quiser voltar”, completou o presidente.

