Por Redação O Sul | 2 de novembro de 2023

Vídeo de 40 minutos mostra cenas explícitas dos ataques a comunidades e cidades de Israel perto da Faixa de Gaza. (Foto: Reprodução)

O Consulado-Geral de Israel em São Paulo convocou a imprensa na manhã de quarta-feira (1°)para exibir imagens do ataque terrorista do grupo palestino Hamas ao país em 7 de outubro. O evento foi organizado pelo consulado, pela StandWithUs Brasil, organização de apoio a Israel e combate ao antissemitismo, e pela Federação Israelita do Estado de São Paulo (Fisesp). Os organizadores exibiram um vídeo de 40 minutos com cenas explícitas dos ataques a comunidades e cidades de Israel perto da Faixa de Gaza. O governo israelense também as apresentou em Tel Aviv, Pequim, Nova Délhi e Paris, e pelo menos uma delas na Assembleia Geral da ONU em Nova York na semana passada.

O vídeo apresentado aos jornalistas é composto por imagens captadas de câmeras corporais usadas pelos terroristas, de registros publicados em redes sociais das vítimas e dos extremistas, além de filmagens das próprias forças de segurança de Israel. As cenas retratadas vão desde a invasão por terra, com terroristas em cima de caminhonetes atirando contra motoristas israelenses em estradas, até ataques contra famílias em vários kibutz.

Durante a apresentação, a compilação de vídeos mostra pais assassinados na frente de crianças, uma pessoa morta a golpes de enxada, um cachorro executado no meio do jardim, cadáveres arrastados para fora de veículos e civis sendo sequestrados. De bebês a idosos, há pessoas assassinadas com armas de fogo, fuzis, facas, ferramentas e até granada.

As imagens captadas dos celulares dos criminosos trazem os terroristas comemorando as mortes com saudações a Deus, e inclusive um deles telefonando para os pais para se vangloriar do atentado.

As atrocidades cometidas pelo Hamas, como o assassinato indiscriminado de famílias, com requintes de crueldade, foram amplamente relatadas pela imprensa, a partir do momento que jornalistas tiveram acesso aos locais principais dos crimes e puderam descrever os cenários e entrevistar sobreviventes. Imagens de vídeos com as vítimas que circularam nas redes também vêm recebendo ampla divulgação.

Desde o início do conflito, no dia 7, vem ocorrendo uma guerra de informações entre Israel e o Hamas, em que cada lado busca reforçar sua versão dos fatos. De um lado, Israel põe em dúvida os números de vítimas divulgados pelo Hamas, acusa o grupo de usar civis como escudos humanos e reforça que suas operações sempre visam a objetivos militares. Do outro, o Hamas acusa Israel de bombardear deliberadamente alvos civis, como escolas e hospitais, e de cometer genocídio em Gaza, e nega usar a população como escudo.

O cônsul Rafael Erdreich e o porta-voz da StandWithUs Brasil, André Lajst, mostraram insatisfação com a cobertura do conflito pela imprensa e afirmaram que o Hamas “tem controle das versões disseminadas mundo afora”. O cônsul afirmou que os números de vítimas durante os bombardeios israelenses sobre a Faixa de Gaza, controlada pelo Hamas, são distorcidos.

O cônsul citou como exemplo números divulgados sobre vítimas de uma explosão no Hospital al-Ahli, em Gaza – Israel e Estados Unidos acusam o grupo extremista Jihad Islâmica de ter sido autor do lançamento do foguete – ao criticar a publicação de dados sem checagem.

“O Hamas controla o Ministério da Saúde em Gaza. Dois minutos depois de um evento que teve (supostamente) 500 mortos, eles divulgaram informações. Nós estamos verificando os números antes de publicar”, afirmou o cônsul.

O ataque ao hospital na Cidade de Gaza, no último dia 17, vem sendo alvo de disputa entre os dois lados, com o Hamas apontando cerca de 500 mortos, enquanto Israel negava a autoria do bombardeio, e os EUA apoiavam a posição israelense, além de ambos questionarem o número de vítimas fatais. A imprensa vem buscando verificar de forma independente o que de fato ocorreu no episódio, como também confirmar os dados recebidos de ambos os lados nos acontecimentos em Gaza com agências multilaterais e organismos humanitários e não governamentais presentes no território palestino.

Erdreich mostrou impaciência quando questionado sobre o posicionamento de alguns presidentes da América do Sul a respeito do conflito. Enquanto o presidente Luiz Inácio Lula da Silva chamou o conflito de “genocídio” ao criticar a morte de crianças em Gaza, Gustavo Petro (Colômbia) e Gabriel Boric (Chile) convocaram seus embaixadores em Tel Aviv para consultas, em protesto contra a ofensiva levada a cabo na região palestina. E a Bolívia rompeu relações com Israel.

“Quais são as fontes de informação dos presidentes da América Latina? Por que estão publicando 8 mil mortos de civis em Gaza? Israel está atacando o Hamas (…) Eu acho que os presidentes estão sendo mal informados do que está acontecendo.”

Questionado sobre como o governo de Israel vê a atuação do Brasil à frente do Conselho de Segurança da ONU no mês de outubro, quando o país ocupou a presidência do órgão, e o posicionamento de Lula em relação ao conflito, o cônsul fez mais críticas:

“(O Brasil) apresentou várias ideias que não foram aceitas. Mas estamos vendo o que está dizendo o governo daqui. Acho que eles são mal informados. Tem que repensar e saber qual é a fonte de informação deles. (A atuação do Brasil no Conselho de Segurança) não foi construtiva o suficiente”, declarou. As informações são do jornal O Globo.

