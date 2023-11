Brasil Fortes chuvas atingem Santa Catarina e causam elevação de rios; bombeiros resgatam famílias ilhadas

Por Redação O Sul | 2 de novembro de 2023

Apesar dos estragos causados, não há vítimas; estado decretou calamidade pública em quatro municípios Foto: Reprodução Apesar dos estragos causados, não há vítimas; estado decretou calamidade pública em quatro municípios (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Desde a madrugada desta quinta-feira (2), ocorrem intensas chuvas na região oeste de Santa Catarina, resultando na rápida elevação dos rios que atravessam as localidades de Jardinópolis, Quilombo e São Domingos.

De acordo com o Corpo de Bombeiros do estado, não houve vítimas, apenas danos materiais. A equipe atuou na evacuação das famílias que ficaram isoladas e está realizando a limpeza das vias nas regiões afetadas.

Apesar dos alagamentos registrados, a expectativa é que o nível da água na região comece a diminuir. Os bombeiros continuam a monitorar a situação de perto.

Estado de calamidade pública

Na última terça-feira (31), o governador de Santa Catarina, Jorginho Mello, emitiu um decreto de estado de calamidade pública para as cidades de Laurentino, Rio do Oeste, Rio do Sul e Taió, em resposta às intensas chuvas que afetaram o estado. O decreto, publicado no Diário Oficial de Santa Catarina, terá validade por 180 dias.

“A chuva atingiu o nosso estado de uma forma muito intensa, de uma forma que diversos municípios ainda estão pedindo por ajuda. Esses quatro municípios que decretamos a situação de calamidade pública foram os que mais sofreram no decorrer do mês de outubro, com danos na agricultura, no comércio, nas vidas dos nossos catarinenses”, afirmou o governador.

Nesta quinta, foram fechadas todas as comportas da Barragem Oeste, em Taió, visando diminuir a vazão dos rios à jusante antes da chegada das chuvas previstas para os próximos dias.

Previsão hidrológica

Conforme informações da Defesa Civil, devido às chuvas ocorridas durante a madrugada e manhã, os níveis dos rios em Santa Catarina aumentaram em grande parte do estado. Espera-se que esses níveis elevados persistam também nesta sexta (3), aumentando consideravelmente o risco de enxurradas, alagamentos e inundações nas bacias hidrográficas das regiões do Planalto Sul, Grande Oeste, Planalto Norte e Vale do Itajaí.

O risco de ocorrências de enxurradas e alagamentos permanece alto, incluindo a possibilidade de extravasamentos em rios menores, como riachos e ribeirões, nas bacias das regiões da Grande Florianópolis e Litoral Sul.

Quanto às bacias hidrográficas dos Rios Canoas, Negro, Canoinhas e Timbó, elas continuam em situação de alerta e emergência em relação a inundações, com uma tendência de aumento nos níveis ao longo do final de semana.

2023-11-02