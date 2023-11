Brasil Pescadores do Norte do País afetados pela seca receberão auxílio de R$ 2.640 do governo

Por Redação O Sul | 2 de novembro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Pagamento será feito em parcela única Foto: Reprodução Pagamento será feito em parcela única (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O governo federal pagará um auxílio de R$ 2.640 destinado aos pescadores artesanais inscritos no seguro-defeso, que vivem em municípios da Região Norte do País em estado de emergência devido à seca histórica que atinge a região.

O pescador terá direito a esse auxílio, mesmo que já seja beneficiário de outros programas de assistência ou de previdência, ou de qualquer outro tipo de benefício. O pagamento será efetuado em uma única parcela.

Os ministérios da Pesca e Aquicultura e da Previdência Social estão encarregados de elaborar as regulamentações para a medida provisória (MP) publicada em uma edição extraordinária do Diário Oficial da União nesta quarta-feira (1º), que estabelecerá os procedimentos indispensáveis para a efetivação dos pagamentos.

A estimativa é de sejam atendidos pescadores profissionais artesanais de 94 municípios da região definida na MP. O apoio do governo federal para combater a crise hídrica no Amazonas já soma R$ 627 milhões, o que não inclui o seguro-defeso para os pescadores e outros auxílios emergenciais.

O Seguro Desemprego do Pescador Artesanal (SDPA), popularmente conhecido como “seguro defeso”, é um benefício de um salário mínimo que o INSS paga a pessoas que dependem exclusivamente da pesca de pequeno porte.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil

https://www.osul.com.br/pescadores-do-norte-do-pais-afetados-pela-seca-receberao-auxilio-de-r-2-640-do-governo/

Pescadores do Norte do País afetados pela seca receberão auxílio de R$ 2.640 do governo

2023-11-02