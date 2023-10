Mundo Israel nega a existência de acordo de cessar-fogo para a retirada de estrangeiros de Gaza

Por Redação O Sul | 16 de outubro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Brasileiros estão na cidade palestina de Rafah, na fronteira com o Egito, aguardando para deixar a área de conflito entre Israel e Hamas Foto: Reprodução Brasileiros estão na cidade palestina de Rafah, na fronteira com o Egito, aguardando para deixar a área de conflito entre Israel e Hamas. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O gabinete do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, negou nesta segunda-feira (16) a existência de um acordo para trégua temporária em Gaza a fim de permitir a retirada de estrangeiros da região.

Agências de notícias internacionais haviam informado que Egito, Israel e Estados Unidos tinham concordado com o cessar-fogo e a reabertura da fronteira na cidade palestina de Rafah.

“Atualmente, não há trégua e ajuda humanitária em Gaza em troca da retirada de estrangeiros”, afirmou o gabinete de Netanyahu em comunicado.

O chefe do gabinete de comunicação do Hamas, Salama Marouf, disse não ter recebido nenhuma informação do Egito sobre o plano de abrir a fronteira.

Um grupo de 19 brasileiros que está em Rafah foi transferido no sábado (14) pela embaixada do Brasil na Palestina para uma casa alugada na região. Outros 12 brasileiros encontram-se em um prédio na cidade de Khan Younes, mais distante da fronteira com o Egito. Eles devem ser deslocados em direção a Rafah posteriormente, quando houver sinalização de que poderão atravessar a fronteira com o Egito.

O governo do Brasil planeja buscar essas pessoas de avião no território egípcio. A aeronave da Presidência da República foi enviada de Brasília para Roma. Na capital italiana, ela aguarda autorização para viajar ao Egito.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva conversou por telefone com o seu colega egípcio Abdel Fattah al-Sissi. Lula pediu a abertura da fronteira e ajuda para a retirada dos brasileiros da zona de conflito entre Israel e Hamas.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo

https://www.osul.com.br/israel-nega-existencia-de-acordo-de-cessar-fogo-para-a-retirada-de-estrangeiros-de-gaza/

Israel nega a existência de acordo de cessar-fogo para a retirada de estrangeiros de Gaza

2023-10-16