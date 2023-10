Mundo Filho de um dos homens mais ricos do Equador, empresário Daniel Noboa é eleito presidente do país

16 de outubro de 2023

Em meio à onda de violência no país, Daniel Noboa votou utilizando um colete à prova de balas Foto: Reprodução/Redes Sociais

O empresário Daniel Noboa, de 35 anos, venceu o segundo turno das eleições presidenciais do Equador, realizadas no domingo (15). Ele se tornará o chefe de Estado mais jovem da história do país.

Noboa obteve mais de 52% dos votos, contra 48% de Luisa González, candidata do ex-presidente Rafael Correa. Filho de um dos homens mais ricos do Equador, o empresário Álvaro Noboa, conhecido como o “Rei da Banana”, o futuro presidente tem uma experiência curta na política. Foram apenas dois anos como deputado na Assembleia Nacional.

Daniel Noboa votou utilizando um colete à prova de balas. Ele afirmou que o país “fez história” no domingo. “Fizemos história. As famílias equatorianas elegeram um novo Equador, elegeram um país com segurança e emprego. Lutemos por um país de realidades, onde as promessas não acabam na campanha e a corrupção seja castigada. Obrigado, Equador!”, declarou nas redes sociais.

Noboa assumirá o cargo em dezembro e enfrentará um cenário muito complexo: os inéditos índices de insegurança se somam a um difícil quadro socio-econômico, com altos níveis de pobreza e desemprego.

O atual presidente do país, Guillermo Lasso, enfrentava um processo de impeachment, o primeiro na história recente do Equador. Com uma base frágil no Legislativo, ele resolveu dissolver o Congresso e convocar novas eleições.

A campanha eleitoral deste ano foi marcada pelo assassinato do candidato Fernando Villavicencio. O jornalista foi morto com tiros na cabeça ao sair de um comício em Quito no início de julho. Um grupo criminoso ligado ao tráfico de drogas reivindicou a autoria do homicídio.

Filho de um dos homens mais ricos do Equador, empresário Daniel Noboa é eleito presidente do país

2023-10-16