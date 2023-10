Mundo Presidente dos Estados Unidos diz que seria um erro Israel manter a Faixa de Gaza sob ocupação militar

Por Redação O Sul | 16 de outubro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Biden afirmou estar confiante de que Israel agirá de acordo com as "regras da guerra" Foto: Reprodução de TV Biden afirmou estar confiante de que Israel agirá de acordo com as "regras da guerra". (Foto: Reprodução de TV) Foto: Reprodução de TV

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse que seria um erro Israel manter a Faixa de Gaza sob ocupação militar na guerra contra o Hamas. Após intensos bombardeios, iniciados depois dos ataques do grupo terrorista no dia 7 deste mês, o Exército israelense prepara uma ofensiva por terra em Gaza, que pode começar a qualquer momento.

“Acho que seria um grande erro [Israel ocupar Gaza]. Veja, o que aconteceu em Gaza, na minha opinião, é [culpa do] Hamas e dos elementos extremistas do Hamas, que não representam o povo palestino. E penso que seria um erro que Israel ocupasse Gaza novamente”, afirmou Biden em uma entrevista exibida no domingo (15) por uma emissora de TV norte-americana.

Em resposta, o embaixador de Israel na ONU, Gilad Erdan, disse que seu país não pretende ocupar Gaza: “Não temos interesse em ocupar Gaza ou em permanecer em Gaza, mas, como estamos lutando pela nossa sobrevivência, e a única maneira é destruir o Hamas, teremos que fazer tudo o que for necessário”.

Erdan evitou responder como ele imagina que seria a estrutura de poder de Gaza após o desmantelamento do Hamas. “Por enquanto, o único foco deve ser como libertar os reféns, como garantir o nosso futuro, extinguindo as capacidades do Hamas”, declarou.

“Regras da guerra”

Na entrevista, Biden afirmou estar confiante de que Israel agirá de acordo com as “regras da guerra”. “Estou confiante de que os inocentes em Gaza poderão ter acesso a medicamentos, alimentos e água”, disse.

Apesar disso, Israel mantém o bloqueio de qualquer ajuda a Gaza. O território palestino vive uma situação de colapso, sem acesso a comida e com cortes de energia. A ONU (Organização das Nações Unidas) afirmou no domingo que os estoques de combustíveis usados pelos hospitais não passariam de 24 horas.

Estado palestino

Biden disse ainda que, embora acredite que o Hamas deva ser totalmente eliminado, precisa haver um caminho para a existência de um Estado palestino. O líder norte-americano acrescentou que o envio de tropas dos EUA para apoiar o Exército israelense não é necessário.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo

https://www.osul.com.br/presidente-dos-estados-unidos-diz-que-seria-um-erro-israel-manter-a-faixa-de-gaza-sob-ocupacao-militar/

Presidente dos Estados Unidos diz que seria um erro Israel manter a Faixa de Gaza sob ocupação militar

2023-10-16