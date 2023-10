O diplomata Martti Ahtisaari, ex-presidente da Finlândia (1994-2000) e ganhador do Prêmio Nobel da Paz em 2008 pelo seu trabalho na resolução de conflitos internacionais, morreu nesta segunda-feira (16) aos 86 anos. Ele enfrentava o Mal de Alzheimer em estágio avançado.

A CMI – Fundação para a Paz Martti Ahtisaari afirmou, em comunicado, que estava “profundamente entristecida pela perda do seu fundador”.

“É com grande tristeza que recebemos a notícia da morte do presidente Martti Ahtisaari”, disse o atual chefe de Estado da Finlândia, Sauli Niinistö. “Ele foi o presidente em tempos de mudança, que conduziu a Finlândia para uma era global da União Europeia”, prosseguiu.

Entre as suas realizações mais notáveis, Ahtisaari ajudou a alcançar acordos de paz relacionados com a retirada das tropas da Sérvia do Kosovo no final da década de 1990, com a candidatura da Namíbia à independência na década de 1980 e com a autonomia da província de Aceh, na Indonésia, em 2005. Ele também esteve envolvido no processo de paz da Irlanda do Norte no final da década de 1990, sendo encarregado de monitorar o processo de desarmamento do grupo terrorista IRA.

Quando o Comitê Norueguês do Nobel da Paz escolheu Ahtisaari, em outubro de 2008, citou-o “pelos seus importantes esforços, em vários continentes e ao longo de mais de três décadas, para resolver conflitos internacionais”.

Ahtisaari fundou a Iniciativa de Gestão de Crises, com sede em Helsinque, destinada a prevenir e resolver conflitos violentos por meio do diálogo informal e da mediação.