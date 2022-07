Brasil Israel vai ajudar a Argentina a comprar blindados de guerra do Brasil

Por Redação O Sul | 9 de julho de 2022

Compartilhe esta notícia:











Operação em negociação entre os países é estimada em 350 milhões de dólares. (Foto: Divulgação)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Brasil negocia a venda de 150 blindados Guarani para a Argentina. Como o país está em default (em português, um calote técnico) com o Brasil, a operação de 350 milhões de dólares será viabilizada numa triangulação com Israel, que fará o financiamento.

Os blindados são do mesmo modelo utilizado pelo Exército brasileiro, possuem os mesmos produtos e fornecedores e serão inteiramente produzidos no Brasil. Se o negócio for mesmo fechado, os militares brasileiros darão treinamento e doutrina para uso dos blindados pelos argentinos.

Em outubro de 2020, o então ministro da defesa da Argentina, Fernando Azevedo, visitou a fábrica da IVECO e manifestou a possibilidade de aquisição de uma quantidade não revelada de veículos para o Exército Argentino. No ano seguinte, seu sucessor, Agustín Rossi, declarou que a “possibilidade de nosso Exército adquirir o mesmo veículo blindado Guarani que o Brasil possui e produz é um condimento geopoliticamente estratégico”. Em junho do mesmo ano, um exemplar do blindado foi emprestado aos argentinos para testes de campo, por 30 dias.

Blindado Guarani

O Guarani é um modelo de blindado que o Exército ajudou a desenvolver para substituir os antigos Cascavel e Urutu, também de fabricação nacional. Chamado VBTR-MR, ele é um blindado anfíbio sobre rodas para o transporte de tropas, podendo transportar 11 militares a salvo de tiros de fuzil ou explosões de granadas e pode andar tanto em terra como em água.

Alcança uma velocidade de até 110 km/h e tem uma autonomia de 600 quilômetros. Pesa 18 toneladas. Conta com uma torre para canhão de 30 milímetros e também pode ser equipado com metralhadoras ponto 50 e 7,62 milímetros, segundo o Ministério da Defesa.

O blindado, que navega com GPS e conta com visão noturna e laser, tem uma montagem de tipo modular, o que permite que, segundo as necessidades, seja equipado com outras armas, sensores, sistemas de comunicação e até torres. Essa mesma vantagem permite que o veículo seja produzido em diferentes versões, como veículo ligeiro de ataque, de reconhecimento armado, oficina e ambulância.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil