Geral Israel volta a bombardear o Líbano após ser alvo de ataque iraniano

Por Redação O Sul | 1 de outubro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Um subúrbio do sul de Beirute está em ruínas após ser alvo de ataques aéreos. (Foto: Unicef/Dar al Mussawir/Ramzi Haidar)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Israel voltou a bombardear o Líbano horas após ser alvo de um ataque de mísseis iraniano. Explosões foram reportadas em Beirute na madrugada desta quarta-feira (2), pelo horário local – noite dessa terça-feira (1º) no Brasil.

Segundo as Forças de Defesa de Israel, os bombardeios miram alvos do Hezbollah em Beirute. A agência de notícias Reuters disse que explosões foram ouvidas em uma área suburbana que fica no sul da capital libanesa.

Até a noite dessa terça não havia informações sobre feridos ou estragos em Beirute. O Hezbollah também não havia se pronunciado.

Nesta terça-feira, Israel foi alvo de um ataque do Irã. Cerca de 200 mísseis balísticos foram disparados contra o território israelense. A maior parte dos artefatos foi abatida. O governo de Israel disse que ação iraniana “falhou” e prometeu contra-atacar.

Entre os motivos que levaram o Irã a atacar Israel está a morte do chefe do Hezbollah, Hassan Nasrallah. Ele foi morto em um bombardeio israelense contra Beirute no dia 27 de setembro.

Irã e Hezbollah são aliados. O grupo extremista possui influência política no Líbano e forte atuação armada no sul do país, onde fica a fronteira com Israel.

Israel e Hezbollah vêm trocando ataques desde outubro de 2023, quando o grupo extremista baseado no Líbano lançou foguetes contra o território israelense em solidariedade aos terroristas do Hamas e à guerra na Faixa de Gaza.

Ainda na madrugada dessa terça-feira, as Forças de Defesa de Israel anunciaram que iniciaram uma operação por terra limitada contra alvos do Hezbollah no Líbano.

A operação foi batizada de “Setas do Norte” e aprovada de acordo com uma decisão “política”, segundo as Forças de Defesa de Israel.

Nas últimas semanas, a escalada no conflito entre Israel e o Hezbollah provocou a morte de mais de 1 mil pessoas no Líbano. Além disso, as forças israelenses mantêm outra frente de batalha na Faixa de Gaza.

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, chamou o ataque iraniano dessa terça-feira (1º) contra Israel de “grande erro”. Ele também prometeu que o Irã irá “pagar” pela ação. Já o governo iraniano argumentou que qualquer contra-ataque resultará em uma “grande destruição” para Israel.

O Irã disparou cerca de 200 mísseis balísticos contra Israel, nesta terça-feira. O país anunciou que estava coordenando uma resposta aos assassinatos dos chefes do Hamas e do Hezbollah, que morreram em bombardeios israelenses.

Logo após o ataque, Benjamin Netanyahu disse que o ataque do Irã havia falhado e prometeu uma resposta.

“O regime do Irã não entende nossa determinação de nos defender e nossa determinação de retaliar nossos inimigos”, afirmou. As informações são do portal de notícias G1.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Geral

https://www.osul.com.br/israel-volta-a-bombardear-o-libano-apos-ser-alvo-de-ataque-iraniano/

Israel volta a bombardear o Líbano após ser alvo de ataque iraniano

2024-10-01