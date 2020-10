Mundo Itália bate recorde de casos diários de coronavírus pelo terceiro dia seguido

Por Redação O Sul | 18 de outubro de 2020

A Itália registrou 10.925 novos casos de coronavírus nas últimas 24 horas. É a maior contagem diária de diagnósticos desde o início do surto no país. É também o terceiro dia seguido em que o recorde foi batido, já que na sexta-feira (16) foram 10.010 novas infecções e, na quinta-feira (15), 8.804.

O número de mortes, porém, caiu em relação aos dias anteriores. Foram 47 anunciadas neste sábado (17), ante 55 na sexta e 83 na quinta. O número é bem menor que os registrados no auge da pandemia na Itália (março e abril), quando um pico diário de mais de 900 mortes foi alcançado.

A Itália foi o primeiro país da Europa a ser atingido pela Covid-19 e tem o segundo maior número de mortos no continente depois da Grã-Bretanha – 36.474 mortes, de acordo com dados oficiais.

O governo italiano impôs na terça-feira (13) novas restrições a reuniões, restaurantes, esportes e atividades escolares em uma tentativa de diminuir o aumento de infecções. No entanto, alguns especialistas disseram que as medidas eram muito limitadas e alguns líderes locais já anunciaram ações mais agressivas para suas regiões.

Na quinta-feira, a região da Campânia, onde fica a cidade de Nápoles, no sul do país, ordenou que todas as suas escolas fechassem por duas semanas. No dia seguinte, o líder regional Vincenzo De Luca disse que imporia um toque de recolher na noite de 31 de outubro para evitar que o vírus se espalhe em festas “estúpidas” de Halloween, nas suas palavras.

O chefe da Lombardia, no norte, a região mais atingida na Itália, disse na sexta-feira que revisaria o horário de funcionamento de bares e restaurantes e fecharia centros de jogos e salas de bingo. Ele também pediu às universidades que voltassem ao ensino à distância. O primeiro-ministro Giuseppe Conte descartou a reintrodução de um bloqueio nacional.

