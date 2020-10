Mundo Cidades da Europa resistem a bloquear circulação de pessoas no combate ao coronavírus

Por Redação O Sul | 18 de outubro de 2020

Prefeituras no Reino Unido, França e Espanha resistem aos esforços centralizados para impor regulamentações mais rígidas.

À medida que os casos do novo coronavírus aumentam em todo o continente, governos europeus enfrentam um novo obstáculo aos esforços para fazer cumprir restrições de circulação – com várias cidades e regiões importantes lutando contra as instruções de bloqueio nos últimos dias.

Prefeituras no Reino Unido, França e Espanha resistem aos esforços centralizados para impor regulamentações mais rígidas, com dias de negociações tensas em andamento à medida que as infecções aumentam durante a segunda onda.

Divergências no Reino Unido

Em Manchester, no norte da Inglaterra, o prefeito local Andy Burnham entrou em atrito com o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, sobre a possibilidade de mudar a cidade do segundo nível de restrições do Reino Unido para o terceiro nível mais severo.

“Se não for possível chegar a um acordo, terei de intervir para proteger os hospitais de Manchester e salvar as vidas dos residentes da cidade”, disse Johnson na sexta-feira, instando Burnham a “reconsiderar sua posição” e “se envolver de forma construtiva” com o governo.

Burnham, porém, tem resistido aos esforços do governo para aumentar a severidade das medidas de sua cidade, pedindo mais incentivos financeiros para proteger os trabalhadores da região submetidos a regras mais rígidas.

A tensão mostra mudanças significativas em relação ao primeiro pico da Covid-19 no Reino Unido, quando as quatro nações (Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte) basicamente entraram em confinamento em uníssono, e a adesão das autoridades regionais e do público era garantida.

Em vez disso, agora há confusão em algumas partes do país sobre quais regras eles são obrigados a aderir, com muito dependendo da disposição de suas autoridades locais em seguir as instruções do governo.

Em Londres, o prefeito Sadiq Khan pedia regras mais duras por vários dias antes de Johnson as anunciar, enquanto em Liverpool, Lancashire e outras regiões, acordos foram feitos com o governo pouco antes do fim de semana, com alguns vereadores expressando dúvidas sobre as ordens.

No entanto, mesmo onde os líderes locais são receptivos a regras mais rígidas, o público parece menos aberto.

“Estou farta”, disse Rebecca Duncan, de 39 anos do sul de Londres, depois que a cidade passou para o “nível 2”. “É como se uma coisa começasse a se abrir e a vida parecesse um pouco normal e então outra coisa surgisse e nos empurrasse de volta.”

Além da oposição de legisladores locais e empresários ofendidos, a questão do policiamento está causando confusão em algumas áreas. O chefe da polícia de Manchester respondeu com firmeza no sábado a uma reportagem do jornal Telegraph, que alegou que havia “temores” sobre se os policiais seguiriam o exemplo de Burnham e se recusariam a implementar medidas ordenadas pelo governo de Johnson.

“Realizamos o policiamento operacional sem medo ou favorecimento e de acordo com o código de ética dos Serviços de Polícia ao lado de colegas em todo o país”, disse Ian Hopkins em um comunicado.

E um cenário semelhante está se desenvolvendo em toda a Europa, enquanto os líderes lutam com as dificuldades de buscar uma abordagem para desacelerar a disseminação da Covid-19.

