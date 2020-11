Mundo Itália deve colocar mais cinco regiões em “zona laranja” por coronavírus

Por Redação O Sul | 10 de novembro de 2020

A expectativa é de que as novas regras entrem em vigor a partir de 11 de novembro Foto: Reprodução

O ministro da Saúde da Itália, Roberto Speranza, deve assinar um novo decreto que prevê a inclusão de cinco regiões da área amarela para a laranja. São elas: Abruzzo, Basilicata, Ligúria, Toscana e Úmbria.

A província de Bolzano, no extremo-norte da Itália, por sua vez, será reclassificada como “zona vermelha”, decisão que já foi antecipada pelo governo da região. A expectativa é de que as novas regras entrem em vigor a partir de 11 de novembro.

A medida faz parte do novo apelo do governo nacional para dividir as regiões do país em quatro faixas: verde, amarela, laranja e vermelha, conforme o risco de contaminação e o número de casos e vagas em hospitais.

Na faixa laranja, entre as regras, há o toque de recolher noturno, o fechamento de museus e aulas online para alunos do ensino médio e superior, além da proibição de deslocamentos interregionais e intermunicipais por motivos não essenciais e proibição de bares e restaurantes de servirem à mesa.

