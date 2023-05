Mundo Itália promete apoio total à Ucrânia durante primeiro encontro de Zelensky com o papa

Por Redação O Sul | 14 de maio de 2023

Papa Francisco recebe Volodymyr Zelensky, o presidente da Ucrânia, no Vaticano. (Foto: Vatican Media)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Os líderes da Itália prometeram no sábado (13) total apoio militar e financeiro à Ucrânia e reiteraram o apoio à sua candidatura à adesão à União Europeia (UE), enquanto o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, visitava Roma pela primeira vez desde o início da guerra.

Zelensky se encontrou com o presidente italiano, Sergio Mattarella, e depois com a primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, antes de seguir para o Vaticano para conversar com o papa Francisco, que disse no final de abril que a Santa Sé está envolvida em uma missão de paz para acabar com a guerra entre a Ucrânia e a Rússia.

Tanto Mattarella quanto Meloni reiteraram o total apoio da Itália à Ucrânia em termos de ajuda militar, financeira, humanitária e de reconstrução a curto e longo prazo.

Em uma coletiva de imprensa após sua reunião com Zelensky, Meloni condenou a “agressão brutal e injusta” da Rússia, prometeu o apoio da Itália à Ucrânia “pelo tempo que for necessário” e instou a Rússia a se retirar imediatamente.

“Não se pode alcançar a paz por meio da rendição”, disse ela, repetindo um comentário anterior de Mattarella. “Seria um precedente muito grave para todas as nações do mundo”.

Ela enfatizou o apoio da Itália à adesão da Ucrânia à União Europeia e à “intensificação” de uma parceria com a Otan.

Enquanto seguia para o palácio presidencial, a comitiva de Zelensky passou por pequenos grupos de pessoas segurando bandeiras ucranianas. Uma pessoa erguia um cartaz condenando a Rússia.

Zelensky voou para Roma em um avião do governo italiano que foi escoltado por jatos de combate sobre o espaço aéreo italiano.

Zelensky chegou na tarde de sábado ao Vaticano para se encontrar com o papa Francisco, um encontro há muito esperado. “Agradeço-lhe por esta visita”, afirmou o pontífice, apoiado na bengala, antes de iniciar o encontro na antessala da Sala Paulo VI. Na entrada, os dois apertaram as mãos e o presidente Zelensky, levando a mão ao peito, disse ao Pontífice “grande honra”.

Segundo uma nota do Vaticano, o papa “assegurou suas constantes orações, testemunhadas por seus muitos apelos públicos e contínua invocação ao Senhor pela paz, desde fevereiro do ano passado”. Ambos concordaram com a necessidade de continuar os esforços humanitários em apoio à população. O Papa enfatizou particularmente a necessidade urgente de “gestos de humanidade” em relação às pessoas mais frágeis, vítimas inocentes do conflito”. O encontro entre Francisco e o presidente Zelensky durou cerca de 40 minutos.

Neste domingo (14), o presidente ucraniano se encontrou em Berlim com o chanceler alemão, Olaf Scholz. O líder alemão prometeu apoiar a Ucrânia “pelo tempo que for necessário”, garantindo ao país 2,7 bilhões euros (R$ 14,5 bilhões) em armas.

Isso inclui tanques Leopard alemães avançados e mais sistemas antiaéreos para defender a Ucrânia de ataques quase diários de mísseis e drones russos.

Zelensky descreveu a ajuda alemã como “a maior desde o início da agressão em grande escala” pela Rússia em fevereiro de 2022.

O presidente ucraniano também se encontrou com o presidente francês, Emmanuel Macron, neste domingo. Ele recebeu apoio do país em um momento em que Kiev está finalizando os preparativos para sua contraofensiva contra as tropas russas.

“Com cada visita, as capacidades defensivas e ofensivas da Ucrânia se expandem”, escreveu Zelensky no Twitter ao chegar à noite na base aérea de Villacoublay, no sudoeste de Paris.

Em um jantar entre os dois presidentes, Macron anunciou o envio de dezenas de veículos blindados e tanques, incluindo veículos AMX-10RC para a Ucrânia nas próximas semanas. Ele disse ainda que o país está concentrando seus “esforços em apoiar as capacidades de defesa aérea da Ucrânia”. As informações são da agência de notícias Reuters, da BBC News e do site Vatican News.

