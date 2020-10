Mundo Itália tem maior aumento diário em casos de coronavírus em mais de cinco meses

Por Redação O Sul | 8 de outubro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Segundo os dados do Ministério da Saúde da Itália, o país já confirmou 333.940 casos desde o início da pandemia Foto: Reprodução Segundo os dados do Ministério da Saúde da Itália, o país já confirmou 333.940 casos desde o início da pandemia. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Itália registrou 3.678 casos do novo coronavírus nesta quarta-feira (07) – o maior aumento diário em mais de cinco meses.

A última vez que houve um aumento diário maior do que na quarta-feira foi em 16 de abril, quando 3.786 casos foram notificados. O governo italiano destaca, porém, que agora está “processando o dobro de testes de Covid-19” em relação àquele período.

Segundo os dados do Ministério da Saúde da Itália, o país já confirmou 333.940 casos desde o início da pandemia. Com grande alta de casos na região da Lombardia, a Itália foi considerada o epicentro mundial da pandemia do novo coronavírus entre março e abril.

Posteriormente, o curso da doença foi controlado, mas o país segue entre os que tiveram maior número de mortos em número absolutos: foram 36.061 óbitos confirmados por complicações da Covid-19 – apenas menos que Reino Unido (42.605), México (82.726), Índia (105.526), Brasil (148.228) e Estados Unidos (211.801), segundo contagem da Universidade Johns Hopkins.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo