Quinta-feira, 11 de setembro de 2025

CADASTRE-SE E RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Receba gratuitamente as principais notícias do dia no seu E-mail ou WhatsApp.
cadastre-se aqui

RECEBA NOSSA NEWSLETTER
GRATUITAMENTE

cadastre-se aqui
Leia a edição de hoje aqui

Economia Itaú promove uma série de demissões por baixa produtividade no trabalho remoto

Por Redação O Sul | 10 de setembro de 2025

Compartilhe esta notícia:

Banco declarou que a decisão foi tomada após uma "revisão criteriosa de condutas relacionadas ao trabalho remoto e registro de jornada". (Foto: Reprodução)

O Itaú promoveu uma série de demissões por baixa produtividade no trabalho remoto. Rumores começaram a circular nas redes sociais no início dessa semana, mas o banco não confirma o número de funcionários afetados. A instituição tem 95.714 funcionários, sendo 85.775 no Brasil.

O banco informou que realizou desligamentos decorrentes de uma revisão criteriosa de condutas relacionadas ao trabalho remoto e registro de jornada. “Em alguns casos, foram identificados padrões incompatíveis com nossos princípios de confiança, que são inegociáveis para o banco. Essas decisões fazem parte de um processo de gestão responsável e têm como objetivo preservar nossa cultura e a relação de confiança que construímos com clientes, colaboradores e a sociedade.”

Ainda de acordo com o Itaú, a medida faz parte de um “processo de gestão responsável” e tem o objetivo de “preservar nossa cultura e a relação de confiança que construímos com clientes, colaboradores e a sociedade.”

A instituição financeira tem cerca de 40% dos funcionários em regime presencial (majoritariamente no atendimento ao cliente ) e 60% no híbrido. A frequência requerida no híbrido é de oito vezes ao mês da expediente presencial.

Em nota, o Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e Região repudiou as demissões de funcionários do Itaú. “É inaceitável que uma instituição que registra lucros bilionários promova demissões em massa sob a justificativa de ‘produtividade’. Os avanços tecnológicos e os ganhos decorrentes da digitalização poderiam ser revertidos em melhores condições de trabalho e em emprego decente.”

A entidade diz que o movimento sindical não foi procurado para discutir alternativas de recolocação desses funcionários em outras áreas. “O sindicato seguirá cobrando do Itaú responsabilidade social, diálogo e compromisso com os trabalhadores e vai intensificar os protestos contra as demissões.”

Uma ex-funcionária da área de tecnologia, que pediu para não ser identificada, contou que foi efetivada há cerca de um ano em um esquema híbrido, sendo dois dias presenciais e três em home office. No momento da demissão, apenas foi dada a justificativa de “problemas de produtividade e aderência à cultura da empresa”. Ela conta que não teve chance de responder as alegações.

O sindicato declarou que, nos últimos 12 meses, o Itaú já tinha cortado 518 postos de trabalho, reduzindo o quadro para 85.775 funcionários. Informou ainda que procurou o banco para pedir esclarecimentos sobre as novas demissões e que cobrará a reposição das vagas.

“É inaceitável que uma instituição que registra lucros bilionários promova demissões em massa sob a justificativa de ‘produtividade’”, declarou.

tags: economiaem foco

Compartilhe esta notícia:

Voltar Todas de Economia

Argentina: por que o ex-ministro de Kirchner e anti-Milei assusta tanto os mercados
IBGE mostra que o Brasil registrou deflação no mês de agosto. Preços ao consumidor caem 0,11%
https://www.osul.com.br/itau-promove-uma-serie-de-demissoes-por-baixa-produtividade-no-trabalho-remoto/ Itaú promove uma série de demissões por baixa produtividade no trabalho remoto 2025-09-10
Deixe seu comentário

Últimas

Últimas Ministro Fux vota em sessão de mais de 13 horas: Bolsonaro e seis aliados são absolvidos, apenas Mauro Cid e Braga Netto são condenados
Política Voto do ministro Fux ganha destaque na mídia internacional: “Rompendo com os pares”
Política Ministro Fux vota para absolver o general Paulo Sérgio Nogueira por todos os crimes
Política Fux vota para condenar Braga Netto por tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito
Porto Alegre Produtos coloniais do Pavilhão da Agricultura Familiar cativam o público no Acampamento Farroupilha de Porto Alegre
Política Zanin pergunta quando termina voto de Fux; “Fico até hora que for preciso”, responde ministro
Economia Dólar fecha em baixa e Bolsa brasileira sobe, com dados da inflação nos Estados Unidos e julgamento de Bolsonaro
Política Indicado por Dilma, ministro Fux vota por absolver Bolsonaro de crimes golpistas
Política Alexandre de Moraes nega acesso contínuo da cúpula do PL a Bolsonaro em prisão domiciliar
Política Fux compara o 8 de Janeiro com outras depredações e relembra morte de fotógrafo durante manifestações no governo Dilma
Pode te interessar

Economia IBGE mostra que o Brasil registrou deflação no mês de agosto. Preços ao consumidor caem 0,11%

Economia Fundador da Oracle ganha mais de US$ 100 bilhões em uma manhã e supera Elon Musk como o mais rico do mundo

Economia Dólar fecha em baixa e Bolsa brasileira sobe, com dados da inflação nos Estados Unidos e julgamento de Bolsonaro

Economia Banco Central diz que 48 milhões de pessoas ainda têm “dinheiro esquecido” nos bancos; valor soma R$ 10,7 bilhões