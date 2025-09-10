Quinta-feira, 11 de setembro de 2025

CADASTRE-SE E RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Receba gratuitamente as principais notícias do dia no seu E-mail ou WhatsApp.
cadastre-se aqui

RECEBA NOSSA NEWSLETTER
GRATUITAMENTE

cadastre-se aqui
Leia a edição de hoje aqui

Mundo Argentina: por que o ex-ministro de Kirchner e anti-Milei assusta tanto os mercados

Por Redação O Sul | 10 de setembro de 2025

Compartilhe esta notícia:

Axel Kicillof é lembrado em Wall Street como o ex-ministro que interveio na economia argentina. (Foto: Reprodução).

Enterradas sob as manchetes que alardeavam a derrota eleitoral esmagadora sofrida pelo partido do presidente Javier Milei no último fim de semana, estava uma notícia potencialmente ainda mais preocupante para os investidores na Argentina: o ressurgimento de Axel Kicillof.

Se Milei é o queridinho de Wall Street, Kicillof é o seu nêmesis. Enquanto Milei é obcecado por cortar o déficit orçamentário, desmontar regulações e domar a inflação, Kicillof — agora governador da província de Buenos Aires — é lembrado em Wall Street como o ex-ministro que interveio na economia, deu calote na dívida soberana e se intrometeu em decisões de empresas privadas.

Após deixar o governo de esquerda de Cristina Kirchner em 2015, Kicillof — outrora uma estrela em ascensão da política — foi aos poucos desaparecendo do cenário presidencial, até a noite de domingo passado.

Depois que os peronistas liderados por Kicillof derrotaram o partido de Milei na disputa provincial por quase 14 pontos percentuais, os títulos argentinos despencaram até 10% nas negociações de segunda-feira logo cedo, as ações de bancos locais caíram forte e o peso oficial recuou 4%.

O risco-país da Argentina disparou para acima de 1.100 pontos-base antes de reduzir um pouco, após ter fechado em 906 na sexta-feira passada, segundo dados compilados pelo JPMorgan.

O “Risco Kicillof” ressurge em meio à fragilidade econômica e financeira da Argentina. O governo de Milei luta para aprovar no Congresso projetos-chave para cortar o déficit orçamentário do país, enquanto um escândalo de corrupção corrói a confiança em uma gestão que se elegeu com um discurso anticorrupção.

Ao mesmo tempo, a prisão domiciliar de Cristina Kirchner e a proibição vitalícia de exercer cargos públicos abrem espaço para que Kicillof assuma as rédeas do movimento peronista, que viu sua liderança se fragmentar nos últimos dois anos.

Milei e Kicillof são, de certa forma, feitos da mesma matéria. São falastrões, exibicionistas, gostam de dominar as manchetes. Ambos economistas, compartilham até a estética de Elvis Presley: costeletas grossas que descem abaixo das orelhas.

Ainda assim, o resultado decepcionante de Milei e a ascensão de Kicillof como principal nome do kirchnerismo sinalizam “uma escalada mais difícil para o governo” rumo às eleições legislativas de outubro, disseram os economistas do JPMorgan Diego Pereira e Lucila Barbeito em relatório a investidores.

“Um período prolongado de prêmios de risco político elevados provavelmente pesará sobre a atividade econômica”, acrescentaram.

tags: em focoMundo

Compartilhe esta notícia:

Voltar Todas de Mundo

Protestos bloqueiam estradas e queimam ônibus em dia de atos antigoverno por toda a França
Itaú promove uma série de demissões por baixa produtividade no trabalho remoto
https://www.osul.com.br/argentina-por-que-o-ex-ministro-de-kirchner-e-anti-milei-assusta-tanto-os-mercados/ Argentina: por que o ex-ministro de Kirchner e anti-Milei assusta tanto os mercados 2025-09-10
Deixe seu comentário

Últimas

Últimas Ministro Fux vota em sessão de mais de 13 horas: Bolsonaro e seis aliados são absolvidos, apenas Mauro Cid e Braga Netto são condenados
Política Voto do ministro Fux ganha destaque na mídia internacional: “Rompendo com os pares”
Política Ministro Fux vota para absolver o general Paulo Sérgio Nogueira por todos os crimes
Política Fux vota para condenar Braga Netto por tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito
Porto Alegre Produtos coloniais do Pavilhão da Agricultura Familiar cativam o público no Acampamento Farroupilha de Porto Alegre
Política Zanin pergunta quando termina voto de Fux; “Fico até hora que for preciso”, responde ministro
Economia Dólar fecha em baixa e Bolsa brasileira sobe, com dados da inflação nos Estados Unidos e julgamento de Bolsonaro
Política Indicado por Dilma, o ministro do Supremo Luiz Fux vota por absolver Bolsonaro de crimes golpistas
Política Alexandre de Moraes nega acesso contínuo da cúpula do PL a Bolsonaro em prisão domiciliar
Política Fux compara o 8 de Janeiro com outras depredações e relembra morte de fotógrafo durante manifestações no governo Dilma
Pode te interessar

Mundo Protestos bloqueiam estradas e queimam ônibus em dia de atos antigoverno por toda a França

Mundo Quem foi Charlie Kirk, influenciador apoiador de Trump baleado durante evento em universidade dos Estados Unidos

Mundo Nasa encontra indícios inéditos de possível vida microscópica em rocha de Marte

Mundo Trump sofre revés na Justiça ao tentar afastar integrante do Banco Central norte-americano