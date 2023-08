Acontece IV Fórum Gramado de Estudos Turísticos é lançado em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 5 de agosto de 2023

O evento será realizado de 16 a 18 de agosto no Centro de Eventos da Expogramado Foto: Adriano Frauches/Divulgação O evento será realizado de 16 a 18 de agosto no Centro de Eventos da Expogramado. (Foto: Adriano Frauches/Divulgação) Foto: Adriano Frauches/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Com o tema “Comunicação Inteligente, Turismo Eficiente”, a quarta edição do Fórum Gramado de Estudos Turísticos foi lançada na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, na última quarta-feira (2).

Esta edição do evento, que ocorrerá de 16 a 18 de agosto no Centro de Eventos da Expogramado, deverá receber mais de 500 participantes com o objetivo de ressaltar a necessidade de utilizar abordagens inovadoras para impulsionar o crescimento sustentável do turismo e explorar novas oportunidades de mercado.

O Fórum é direcionado aos players do turismo nacional, aos dirigentes de destinos turísticos, aos legisladores, ou seja, aos que possuem ferramentas para a implantação de diretrizes em suas comunidades. Estudantes de turismo também são foco do evento, que conta com o suporte acadêmico da Feevale.

Mais informações sobre a programação e as inscrições podem ser obtidas no site www.forumgramado.com.br.

