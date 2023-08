Polícia Idoso uruguaio de 79 anos é preso transportando pasta-base de cocaína no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 5 de agosto de 2023

A droga estava escondida dentro da bateria de um carro

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) prendeu, na noite de sexta-feira (4), um uruguaio de 79 anos que transportava sete quilos de pasta-base de cocaína na BR-290, em Rosário do Sul, na Fronteira Oeste do RS. A droga estava escondida dentro da bateria de um carro.

O traficante dirigia um Citroën com placas do Uruguai. O idoso já tinha passagem policial por tráfico de drogas no país vizinho. Segundo a PRF, a bateria do carro foi modificada para realizar o transporte do entorpecente.

Os policiais também encontraram uma pequena bateria de motocicleta usada para fazer funcionar a parte elétrica do veículo. O criminoso disse que havia sido contratado para levar algumas pessoas do Uruguai a Santa Catarina e havia aproveitado a viagem para comprar umas peças para o seu carro.

“Estima-se que o valor do prejuízo ao crime organizado com essa quantidade de droga apreendida chegue a quase R$ 1 milhão no Brasil. Já no Uruguai, possível destino final do entorpecente, não há valor estipulado, porém, supõe-se que o valor do prejuízo aos criminosos seja mais elevado do que no Brasil”, informou a PRF na madrugada deste sábado (5).

