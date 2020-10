Celebridades Ivete Sangalo sobre se dirigir em clipe: “Sou focada e tenho atenção periférica”

Foto: Rafael Mattei/Divulgação

Aos 48 anos de idade, Ivete Sangalo falou sobre sua experiência em fazer seu novo clipe “Dura na Queda”, lançado na sexta-feira (02). A cantora conta que a mensagem que quis passar foi de esperança aos tempos atuais.

“Uma energia de amor e de alegria. Não podemos deixar a energia da doença [entrar]. O caos já se instalou, cabe a nós varrer isso energeticamente para que a gente tenha saúde mental porque até a nossa saúde física já estamos tentando driblar dentro de casa. Acredito que nesses meses que passamos, a nossa saúde mental foi colocada à prova, então o melhor que a gente pode fazer, seres humanos que somos, é mandar boas notícias, cantar coisas que a gente gostaria de cantar se estivéssemos em rotinas normais. E essa foi a minha intenção.”

De acordo com a cantora, ela não quis ser complexa em Dura na Queda. “Não é nada burilado, não é nada intelectualmente pensando mil vezes, não, é simples como tem que ser. Uma mensagem que tem que chegar nas pessoas de leveza, tranquilidade, recolhimento, porém tem a palavra amor, alegria e tem dura na queda, né? Porque a gente é dura na queda. Então a gente só vai se fazer refém do amor e do que é bom do amor. Só vai deixar entrar e tomar conta da gente pro amor. Nada mais”, explicou.

No clipe, Ivete aparece entre pedaladas livres pela Mata Atlântica do litoral baiano da Praia do Forte e em um quarto da sua casa onde tecla ao celular e empunha violão. Além de cantar, ela dirige o clipe e assina toda a produção em qualidade e astral. Quem vê o clipe esquece de que foi feito em meio à época pandêmica que vivemos.

“Se eu já me dirigi? Vivo numa direção constante na minha vida. Sou uma pessoa muitíssimo focada, mas não sou perfeccionista. Sou focada. Eu tenho visão e atenção periférica, o que é um saco. É um porre para quem trabalha. Por exemplo, estou aqui gravando uma coisa antes de passar o som e já sei o que está interferindo no áudio, então eu mesmo paro, respiro, procuro ver se o que estou falando ou cantando está em uma composição. Isso de alguma maneira é uma direção. E tenho sorte de ter convivido com excelentes profissionais e eu aprendi com todos os meus diretores em comerciais, clipes e a gente se virou”.

