Já classificado para as semifinais do Gauchão, o Grêmio encara neste domingo o Aimoré em São Leopoldo

Por Redação O Sul | 8 de fevereiro de 2020

Preparação foi encerrada com um treino sob portões fechados. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio)

O Grêmio finalizou na manhã desse sábado a sua preparação para o jogo contra o Aimoré pela rodada final da fase de grupos do primeiro turno do Campeonato Gaúcho. A partida está marcada para as 16h deste domingo no estádio Cristo Rei, em São Leopoldo. Apesar de já estar com a classificação garantida, o duelo é importante para que o Tricolor defina a sua posição na chave e conheça o seu adversário nas semifinais do torneio.

A primeira parte do trabalho no centro de treinamentos Luiz Carvalho, na Arena, teve mais uma vez os portões fechados à imprensa. Quando o técnico Renato Portaluppi liberou o acesso aos repórteres, os atletas já realizavam o tradicional “rachão” recreativo, com a participação do técnico Renato Portaluppi, relembrando os seus tempos de ponta-direita (1982-1999).

Após a atividade, parte do elenco se dedicou ao aprimoramento de jogadas com bola parada. Ninguém concedeu entrevista coletiva. O meia Thaciano, com desconforto na coxa esquerda, deixou o campo mais cedo, ao passo que o zagueiro Walter Kannemann apenas correu ao redor do gramado. De acordo com o site oficial do clube, ambos devem ser preservados do jogo deste domingo.

