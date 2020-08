Por Redação Rádio Grenal | 13 de agosto de 2020

O Grêmio segue em busca de novos nomes para o setor ofensivo. Nesta semana, o tricolor anunciou a contratação do meia Robinho, ex -cruzeiro, como um reforço para a equipe. No entanto, com a saída de Cebolinha, O Grêmio ainda possui a necessidade de um atacante em seu elenco. É aí que entra o novo nome especulado para chegar no tricolor. O Grêmio faz negócios com o São Paulo, para uma troca de Luciano por Everton.

Embora os dois atletas tenham dado o positivo para essa troca, até o momento não houve um acordo entre os clubes. O nome de Luciano agrada o técnico são-paulino Fernando Diniz, com quem trabalhou no Fluminense, em 2019, quando estava em uma das suas melhores fases. Questões de direitos econômicos e vantagens contratuais estão emperrando a negociação.

Após a partida contra o Ceará nesta quarta-feira (12), Renato Portaluppi falou sobre o jogador e destacou o currículo do atacante de 31 anos: “Não vou falar sobre a troca, vou falar do Everton, que desde o Flamengo é um excelente jogador, muito bom taticamente”.

Tanto Luciano no Grêmio quanto Everton no São Paulo são reservas neste momento, mas o técnico do tricolor gaúcho considerou a chegado do reforço como um sonho antigo e chamou atenção para a necessidade de um reforço na posição:“Quando ele foi para o São Paulo, falei com ele para vir para o Grêmio. As coisas estavam bastante adiantadas, mas, infelizmente para a gente, ele foi para o São Paulo. Já era um sonho antigo. Agora, está tendo a chance […] Se você for ver no papel, temos poucos atacantes. E pelas competições que temos pela frente, é necessário. Desde que o jogador (a ser contratado) aceite as condições do Grêmio. Se aceitar, tem grandes chances de o negócio sair”.

* Por supervisão de: Marjana Vargas