Grêmio Já garantido na Série A 2023, Grêmio empata com a Tombense em 2 a 2

Por Redação O Sul | 28 de outubro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Tricolor chegou a abrir 2 a 0, mas cedeu o empate. Na próxima e última rodada precisa de um empate com o Brusque para garantir a segunda colocação no campeonato Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA Tricolor chegou a abrir 2 a 0, mas cedeu o empate. Na próxima e última rodada precisa de um empate com o Brusque para garantir a segunda colocação no campeonato. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA) Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Praticamente sem titulares, o Grêmio foi a Muriaé e empatou com a Tombense por 2 a 2. O Tricolor saiu na frente, com gols de Elkeson e Gabriel Silva, mas o time da casa empatou, com Jean Lucas e Renatinho.

Com o resultado, o Grêmio chega a 62 pontos e precisa de um empate contra o Brusque, na próxima e última rodada, para ficar com a segunda posição na Série B 2022. Já para o Tombense, o empate serviu para acabar com as chances de rebaixamento, e garantir o clube na Série B 2023.

O jogo

O técnico Renato Portaluppi escalou uma equipe alternativa para o duelo, mesclando atletas titulares e reservas. Logo nos primeiros minutos de jogo, o Tricolor já buscou o primeiro ataque, após cruzamento de Emerson, mas a defesa adversária afastou. A pressão seguiu e, com cinco jogados, Elkeson foi derrubado na área, fazendo a arbitragem marcar pênalti. O camisa 9 bateu e converteu, abrindo o marcador.

Após o primeiro gol, o Grêmio seguiu no ataque, incomodando os adversários. Porém, com 13’ jogados o Tombense conseguiu finalizar pela primeira vez. No lance, Jean Lucas chutou de fora da área. A bola foi pela linha de fundo. Logo após o susto, o Tricolor voltou ao ataque e, mais uma vez, Elkeson sofreu pênalti. Dessa vez, Gabriel Silva bateu e ampliou o placar.

Os adversários pressionaram a partir dos 20’. Everton Galdino e Renatinho tentaram furar a meta de Gabriel Grando, mas o arqueiro Tricolor estava atento e fez a defesa.

O ponteiro passava dos 28’ quando o goleiro gremista não conseguiu defender o chute forte de Jean Lucas, que descontou.

A equipe gremista queria mais e, depois de sofrer o gol, seguiu tentando trocar passes para chegar ao ataque. Aos 36’, Gabriel Silva cobrou falta com perigo e fez o goleiro adversário afastar a oportunidade de soco. Um minuto depois, Leo Gomes arriscou de longe com um chute forte e, mais uma vez, Felipe Garcia afastou.

Nos minutos finais da primeira etapa, poucas oportunidades foram criadas.

Segundo tempo

O segundo tempo iniciou sem trocas na equipe gremista e, diferente da etapa inicial, a partida iniciou truncada e sem grandes chances de gol. Por conta disso, as equipes trocavam muitos passes no meio de campo.

Sem finalizações de perigo, aos 22’, o técnico Renato Portaluppi realizou as primeiras trocas na equipe. Lucas Silva e Bitello entraram nas vagas de Villasanti e Lucas Leiva.

O ponteiro passava dos 24’, quando o Tricolor se salvou. Na oportunidade, Roger Carvalho errou uma cabeçada, quando estava de frente para o gol. Nos minutos seguintes, o Tombense passou a pressionar a equipe gremista e encontrou o gol de empate aos 31’, com Renatinho, que apareceu sozinho e conseguiu furar a meta de Grando.

Para buscar a vitória, com 34’ jogados, o atacante Janderson entrou no lugar de Emerson. Foi então que o Grêmio partiu para cima, mas as finalizações paravam na defesa.

Ficha técnica:

Tombense:

Felipe Garcia; Diego Ferreira, Ednei, Roger Carvalho e Manoel; Guilherme Rend (Igor Henrique), Zé Ricardo e Jean Lucas (Rodrigo); Everton Galdino (Matheus Frizzo), Renatinho e Ciel (Keké)

Técnico: Bruno Pivetti

Grêmio:

Gabriel Grando; Léo Gomes, Bruno Alves, Kannemann e Diogo Barbosa (Nicolas); Villasanti (Lucas Silva), Thiago Santos, Lucas Leiva (Bitello) e Gabriel Silva; Elkeson (Rodrigo Ferreira) e Emerson (Janderson).

Técnico: Renato Portaluppi

Arbitragem: Árbitro: Paulo Roberto Alves Junior (PR), Assistentes: Rafael Trombeta (PR) e Karla Renata Cavalcanti de Santana (PE). VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Grêmio