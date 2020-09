Rio Grande do Sul Já passa de 4.500 o número de mortes por coronavírus no Rio Grande do Sul. Testes positivos se aproximam de 180 mil

Por Redação O Sul | 23 de setembro de 2020

Óbitos mais recentes por Covid no Estado tiveram como vítimas indivíduos de 23 a 96 anos. (Foto: EBC)

Com os dados do boletim epidemiológico desta quarta-feira (23), o Rio Grande do Sul acumula desde março um total de 179.436 casos confirmados de coronavírus, dos quais 165.170 não estão mais doentes (92%) e 4.515 faleceram (2,5%). A estatística foi ampliada pela inclusão de 2.041 testes positivos e 43 óbitos por Covid, que atinge 493 dos 497 municípios gaúchos (menos de 1%).

Conforme o relatório atualizado pela SES (Secretaria Estadual da Saúde), as mortes mais recentes causadas pela doença tiveram como vítimas indivíduos com idades entre 23 e 96 anos. A lista abrange os seguintes municípios de residência (por ordem alfabética):

– Agudo (homem, 79 anos);

– Cachoeirinha (homem, 86 anos);

– Cachoeirinha (mulher, 96 anos);

– Canoas (mulher, 72 anos);

– Canoas (homem, 82 anos);

– Canoas (mulher, 78 anos);

– Caxias do Sul (mulher, 86 anos);

– Caxias do Sul (homem, 68 anos);

– Dois Irmãos (homem, 84 anos);

– Encantado (mulher, 95 anos);

– Gramado (mulher, 84 anos);

– Gramado (mulher, 87 anos);

– Gravataí (mulher, 23 anos);

– Gravataí (homem, 74 anos);

– Itaara (homem, 59 anos);

– Jari (homem, 68 anos);

– Montauri (mulher, 79 anos);

– Novo Hamburgo (homem, 68 anos);

– Passo Fundo (mulher, 70 anos);

– Pelotas (mulher, 79 anos);

– Porto Alegre (homem, 54 anos);

– Porto Alegre (homem, 29 anos);

– Porto Alegre (homem, 80 anos);

– Porto Alegre (homem, 58 anos);

– Porto Alegre (homem, 71 anos);

– Porto Alegre (homem, 65 anos);

– Porto Alegre (mulher, 89 anos);

– Porto Alegre (mulher, 77 anos);

– Porto Alegre (homem, 74 anos);

– Porto Alegre (mulher, 59 anos);

– Porto Alegre (homem, 59 anos);

– Porto Alegre (mulher, 51 anos);

– Rio Grande (mulher, 87 anos);

– Santa Rosa (homem, 70 anos);

– São Borja (homem, 81 anos);

– São Jerônimo(homem, 75 anos);

– São Vicente do Sul (homem, 91 anos);

– Sapiranga (homem, 73 anos);

– Sapucaia do Sul (homem, 71 anos);

– Taquara (homem, 52 anos);

– Três Coroas (homem, 51 anos);

– Uruguaiana (homem, 44 anos);

– Viamão (homem, 68 anos).

Notícias falsas

A fim de combater as notícias falsas que circulam na internet, redes sociais e aplicativos de mensagem, o Ministério da Saúde disponibiliza um número de WhatsApp para envio de mensagens pela população. O recurso abrange, inclusive, informações a respeito do coronavírus, um dos temas mais visados pelas “fake news”.

Não se trata de um SAC (serviço de atendimento ao cliente) ou tira-dúvidas, mas um espaço exclusivo para encaminhar mensagens duvidosas. Os conteúdos são apurados por profissionais de áreas técnicas e, com isso, ajudam as autoridades a divulgar respostas oficiais corretas sobre o que se são verdade ou mentira.

O número é (61) 99289-4640. Qualquer cidadão pode colaborar, de forma gratuita, com textos e imagens que tenha recebido. A recomendação geral, aliás, é de que nenhuma informação sobre a pandemia não oficial seja compartilhada pelos cidadãos sem antes checar a sua procedência e, principalmente, veracidade.

(Marcello Campos)

