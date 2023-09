Rio Grande do Sul Já são 47 os gaúchos mortos pelo ciclone. Ao menos oito pessoas continuam desaparecidas

Por Redação O Sul | 12 de setembro de 2023

Ao todo, 342.605 pessoas foram afetadas pelo pior evento climático já registrado no Estado. (Foto: EBC)

Balanço atualizado na tarde dessa terça-feira (12) pela Defesa Civil estadual acrescentou uma morte à estatística dos efeitos do ciclone extratropical que atingiu o Rio Grande do Sul na semana passada. O óbito de confirmação mais recente ocorreu na cidade de Colinas. Com isso, os casos fatais chegam a 47, a maioria ocorridos na região do Vale do Taquari. Outras oito pessoas continuam desaparecidas.

Ao todo, 98 cidades foram impactadas pelos temporais e seus desdobramentos – enchentes, enxurradas e outros incidentes. Os números abrangem, ainda, 4.794 desabrigados, 20.157 desalojados, 3.130 resgatados e quase mil feridos. Se considerado o total de habitantes do Estado que sofreram algum tipo de perda, o contingente é de 342.605.

Perdas humanas

– Muçum: 16.

– Roca Sales: 11.

– Cruzeiro do Sul: 5.

– Lajeado: 3.

– Bom Retiro do Sul: 1.

– Colinas: 2.

– Estrela: 2.

– Ibiraiaras: 2.

– Imigrante: 1.

– Encantado: 1.

– Mato Castelhano: 1.

– Passo Fundo: 1.

– Santa Tereza: 1.

Desaparecimentos

– Muçum: 4.

– Lajeado: 2.

– Arroio do Meio: 1.

– Encantado: 1.

– Roca Sales: 1.

