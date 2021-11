Colunistas Jair Bolsonaro anuncia: “Estamos chegando ao terceiro ano, sem um caso de corrupção”

Por Redação O Sul | 20 de novembro de 2021

Presidente Jair Bolsonaro em live semanal. Foto: Reprodução Presidente Jair Bolsonaro em live semanal. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O Governo Federal está próximo de completar o terceiro ano sem nenhuma denúncia de corrupção. Até tentaram, com a ajuda do consórcio da mídia engajada com a esquerda, plantar a fake news criada pela CPI do Circo, na fantasiosa trama de um cabo PM envolvido em milionária corrupção da vacina que nunca foi comprada. Segundo Jair Bolsonaro, “estamos completando terceiro ano sem denúncia de corrupção, e isso não é virtude, é obrigação”, afirma o presidente. De acordo com Bolsonaro, “se fossem três meses já seria um recorde. Se fossem três semanas seria recorde também, se fossem três dias também seria recorde levando-se em conta aquele pessoal que nos antecedeu.”

A farra de 48 bilhões para suposto apoio cultural

Existem dados impressionantes sobre o destino dado aos recursos públicos num passado recente. Um artista que apoiava o governo passado, podia pegar até 60 milhões por ano, mediante apoio cultural baseado em renúncia fiscal. O Secretário Nacional de Cultura Mario Frias revela que “nós passamos o limite para 1 milhão. Em 30 anos, 48 bilhões foram destinados a artistas via lei de incentivos. Encontramos um passivo de 13 bilhões dos quais não se faz nem ideia se o dinheiro foi aplicado na cultura.”Ele lembra que o setor cultural e de eventos, duramente afetado pela pandemia, recebeu uma linha de crédito de 450 milhões do governo federal”. Esse apoio permitiu que o setor continuasse vivo.

Curiosidade sobre a relação entre passaporte e vacina

O médico e ex-ministro Osmar Terra, sobre a exigência de passaporte sanitário, cita o exemplo de Santa Rosa (RS). Casos de covid registrados em 30 dias (10 de out a 10 de nov): quase 80% são de vacinados, 40% com dose completa. Passaporte não é garantia de nada.

Perguntar não ofende

O Governo do Estado (RS) agora libera do passaporte sanitário os turistas nos eventos de Gramado, porque o município atingiu mais de 90% da população imunizada com a segunda dose. Mas os turistas são os próprios gramadenses? Ninguém sabe o percentual de vacinação nos locais de origem dos turistas, o que torna a medida inócua.

Um cadáver abandonado pela esquerda

Utilizada vergonhosamente pelos partidos de esquerda na eleição municipal de Porto Alegre, a morte de João Alberto Silveira Freitas completou um ano, com total abandono pelos políticos que usaram o cadáver do homem negro, espancado em uma unidade do Carrefour em Porto Alegre.

