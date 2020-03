Colunistas Jair Bolsonaro: apoio ao retorno da economia cumpre agenda do G-20

Por Flavio Pereira | 30 de março de 2020

Presidente Jair Bolsonaro ontem no Palácio da Alvorada. (Foto: Divulgação/PR)

Ao circular neste domingo pelas cidades-satélite de Ceilândia e Taguatinga, no Distrito Federal, e conversar com pequenos comerciantes, o presidente Jair Bolsonaro defendeu que “estamos cumprindo a agenda do G-20”. Lembrou que, “na última quinta-feira, na reunião do G-20, os líderes se comprometeram com quatro pontos: proteger vidas, salvaguardar os empregos e a renda das pessoas, restabelecer a confiança e minimizar interrupções no comércio. Com muita responsabilidade, estamos também cumprindo a agenda do G-20”.

A solução para o isolamento é “oito ou oitenta?”

O modelo de isolamento de pessoas para evitar a propagação da pandemia no País continua orientando debates técnicos e políticos. O vice-presidente, Hamilton Mourão, recomenda bom senso nesta questão, sempre levando em conta orientação de especialistas. Mas admite que logo adiante, será necessário flexibilizar.

Linha de equilíbrio

Ontem, o presidente da Confederação Nacional dos Municípios, Glademir Aroldi, foi protagonista de um encontro importante com o ministro da Economia, Paulo Guedes. Ali, o ministro foi claro ao admitir para os prefeitos que, com relação a essa dicotomia entre saúde e trabalho, “a linha de equilíbrio é difícil, mas é coisa de dois ou três meses, vai rachar para um lado ou para o outro. Ou funciona o isolamento em dois meses ou vai ter que liberar porque a economia não pode parar também, senão desmonta o país todo”.

Economia dá atenção aos municípios

Do Ministério da Economia os prefeitos não têm do que se queixar: Guedes disse que cumpriu a orientação de Jair Bolsonaro e autorizou a liberação de R$ 8 bilhões como incremento financeiro emergencial à atenção primária de saúde. Até o momento, foram liberados, por meio de duas portarias, o valor de R$ 1 bilhão para prefeituras de todo o País. Os municípios também tiveram de Paulo Guedes o compromisso do apoio financeiro no FPM (Fundo de Participação dos Municípios) para garantir o mesmo patamar de 2019 no montante de R$ 16 bilhões em quatro vezes.

Isolamento de Idosos em Porto Alegre: até o dia 15

É extremamente rigoroso o teor do Decreto 20.529 do prefeito Marchezan Júnior, proibindo, desde o ultimo dia 26, a circulação de idosos em parques e praças de Porto Alegre. Quem descumprir esta norma fica sujeito à multa, cujo valor máximo é de R$ 429,20. O decreto também mantém a regra de isolamento domiciliar para pessoas com 60 anos ou mais, que vale até o dia 15 de abril.

Agenda do presidente da República

O Palácio do Planalto disponibilizou a agenda do presidente Jair Bolsonaro nesta segunda-feira. O único evento oficial será às 15 horas com Marcelo Álvaro Antônio, ministro de Estado do Turismo, e Gilson Machado, presidente da Embratur.

Governador Eduardo Leite

O governador Eduardo Leite terá, nesta segunda-feira, agenda intensa com compromissos no gabinete do Palácio Piratini. Começa logo às 9 horas com o secretário-chefe de Gabinete, Paulo Morales. Segue despacho com a secretária de Comunicação, Tânia Moreira, e no final da manhã, a apresentação de resultados do BRDE. À tarde, vai despachar no gabinete da Crise no Centro Administrativo e, depois, retorna ao Palácio para reunião com o secretário de Inovação, Ciência e Tecnologia, Luís Lamb e outra, por videoconferência, com o secretário extraordinário de Parcerias, Bruno Vanuzzi.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Colunistas

Deixe seu comentário