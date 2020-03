Colunistas Mandetta balança

Por Leandro Mazzini | 30 de março de 2020

O presidente Jair Bolsonaro não aceita quem lhe faz sombra no cargo. Onyx Lorenzoni dançou da Casa Civil porque se empoderou. O próximo alvo é o ministro da Saúde, Luiz Mandetta – que vem dando exemplo na crise do coronavírus. Fato é que Bolsonaro quer expulsar o DEM de Rodrigo Maia do Governo. Mandetta deixou o cargo à disposição há dias, mas ficou para não piorar a situação. Um substituto potencial será Antônio Barra, presidente da (inepta) Anvisa e oficial militar. Cogita-se também o médico e deputado federal Osmar Terra, ex-ministro da Cidadania. A saída de Bolsonaro às ruas ontem, e seus atos contrariando as orientações do ministro, semana passada, conotam que o chefe o força a se demitir.

Cadê o BB?…

Caixa, BC e BNDES aparecem com o presidente Jair Bolsonaro em anúncios de programas para turbinar a economia. Mas o Banco do Brasil sumiu desde o início.

… Sumiu

O BB é de capital misto, com ações na Bolsa. Mas tem uma carteira gigantesca de programas para rurais e comerciantes. E ainda não adiou cobrança de empréstimos.

Justa causa

O PRTB espera ser o destino da maioria dos 28 deputados federais bolsonaristas que deixaram o PSL e alegam perseguição, junto ao TSE, para justificar a mudança de sigla.

Hackaedos

A Shell, empresa do grupo Cosan, tem sofrido ataques de hackers localizados fora do Brasil. O episódio causa transtorno na operação e prejudica milhares de clientes e consumidores. O início dos ataques ocorreu em uma pequena empresa do grupo, mas rapidamente atingiu outras, dentre elas a Shell.

Perda$

O caso é tão grave que a empresa precisou recorrer a sistema paralelo de faturamento, que funciona mal, segundo fontes. Há relatos de que a Shell não consegue saber que clientes efetuaram pagamentos e quais estão em dívida. O mais preocupante é que ninguém sabe quando a Shell conseguirá resolver o problema, refém dos hackers.

Buzina travada

A turma da prefeitura de Belém, aliada ao deputado Eder Mauro, convocou os aliados para uma mega carreata ontem pró-abertura do comércio, contrariando determinação do Governo de fechar tudo. O Detran interceptou o líder da comitiva (Licenciamento do carro sem pagar desde 2015, e R$ 22 mil em multa). E apreendeu todos os outros.

Plim x pum!

Na campanha de 2018, Bolsonaro teve reunião com os irmãos Marinho da TV Globo na antiga residência do falecido patriarca, no Cosme Velho. Paulo Guedes, que intermediara encontro, ficou preso no trânsito em Laranjeiras e não presenciou. Não revelaram a ele o que houve lá. Desde então, é uma guerra Jair x Globo. E vem mais aí.

Turma da maçã

No município Flores do Piauí, a Coluna apurou que 11 nativos da mesma família que voltaram da colheita da maçã de Santa Catarina foram confinados numa escola. Saíram ontem, para casa, sem confirmação de infecção por coronavírus. A determinação foi da prefeitura, acolhendo decisão do Ministério Público. Outras famílias procedentes de várias regiões são monitoradas em casa, sem poder sair.

Corte…

O líder do Cidadania, deputado Arnaldo Jardim, articula com Rodrigo Maia, uma proposta para que os Três Poderes cortem 20% dos gastos. O dinheiro seria destinado a trabalhadores, micro e pequenos empresários para suportarem os efeitos da crise.

… na carne

As medidas valeriam para Legislativo, Executivo e Judiciário. Apenas no plano federal, a Justiça do Brasil tem um orçamento anual de quase R$ 50 bilhões. O dado é do Conselho Nacional de Justiça. Já o Congresso Nacional, segundo a ONG Contas Abertas, custa R$ 10,8 bilhões ao longo de 12 meses.

Castigo dobrado

A Câmara Municipal do Recife é uma verdadeira mãe para ao prefeito Geraldo Júlio. Aprovou a cobrança antecipada do IPTU de 2021 e um empréstimo de R$ 65 milhões junto ao BB, a juros altos, para combater a pandemia – que será custeada pelo cidadão. Se o povo sofrer mais que isso, é castigo dobrado. E ele tem nome.

Videoteca da TV

O maior acervo televisivo do País corre risco de ficar encaixotado. A Index, do jornalista e pioneiro Luiz Lima, de Brasília, busca financiadores para a 1ª Videoteca Histórica do Brasil. São 30 anos de gravações de telejornais, das maiores emissoras, que poderão ser oferecidas à memória do País e para pesquisa de professores e estudantes.

Show online

Gusttavo Lima pode ter lançado no sábado tendência no mercado artístico. Seu show online teve audiência de 5 milhões de internautas durante 4 horas – com pico de 750 mil simultaneamente em parte do espetáculo caseiro. Foi patrocinado por cervejeira, não saiu de casa, embolsou centenas de milhares de reais e arrecadou alimentos para doação.

ESPLANADEIRA

# O Jornal esportivo Lance suspendeu sua versão impressa, por conta do coronavírus. Vai focar na versão digital. Mas não há confirmação de que o impresso volte às bancas.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Colunistas

Deixe seu comentário