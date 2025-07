Colunistas Senador Luis Carlos Heinze critica demora das obras: “Mais de seis meses com o dinheiro na conta”

Por Flavio Pereira | 10 de julho de 2025

No Tá Na Mesa de ontem, o prefeito de Taquari, André Brito, o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, o presidente da FEDERASUL, Rodrigo Sousa Costa, a prefeita de Eldorado do Sul, Juliana Carvalho, e o senador Luis Carlos Heinze. (Foto: Divulgação)

Durante o evento Tá Na Nessa, promovido ontem pela Federasul, o senador Luis Carlos Heinze (PP) criticou a demora do governo do estado em dar início a obras de recuperação das enchentes, mesmo tendo R$ 6,5 bilhões em caixa. Heinze participou da mesa com presidente da FEDERASUL, Rodrigo Sousa Costa, ao lado dos prefeitos de Porto Alegre, Sebastião Melo, de Eldorado do Sul, Juliana Carvalho, e de Taquari, André Brito, que endossaram sua crítica. Segundo o senador, desde maio do ano passado, teve início a mobilização por recursos. Chegou-se a um acordo e o ano terminou com o dinheiro em caixa.

“Os R$ 6,5 bilhões que ajudei a articular no Senado já estão disponíveis, falta o governo estadual agir com rapidez. Não podemos correr o risco de perder esses recursos e deixar a população gaúcha desamparada”, disse o senador.

Presidentes da Assembleia e suas propostas

Uma tradição dos presidentes da Assembleia Legislativa, o anúncio de um slogan de gestão tem permitido o foco no debate de temas específicos e relevantes tem sido coordenado pelo Fórum Democrático de Desenvolvimento Regional. O próximo presidente, deputado Sergio Peres (Republicanos) que assume em janeiro de 2026, vem elaborando o projeto da sua gestão, com foco no Municipalismo. Desde janeiro de 2023, estes têm sido os projetos:

– 2023 – Vilmar Zanchin (MDB) – Marco Legal da Educação;

– 2024 – Adolfo Brito (PP) – RS Sustentável, cada gota conta;

– 2025 – Pepe Vargas (PT) – Pacto RS 25, o Crescimento Sustentável é Agora;

– 2026 – Sergio Peres (Republicanos) – Municipalismo.

Câmara aprova relatório de Osmar Terra que assegura saúde mental para crianças e adolescentes pelo SUS

A Comissão de Saúde aprovou ontem o relatório do deputado Osmar Terra (MDB) com parecer favorável ao projeto de lei 4.928/2023, da senadora Damares Alves (Republicanos-DF). O deputado informa à coluna que foi um passo importante para a proposta que assegura o direito à saúde mental para crianças e adolescentes. Para colocar em prática a medida, o projeto altera o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), onde passa a saúde mental passa a constar como um preceito legal explícito.

Para viabilizar o projeto, o texto prevê a organização do cuidado em rede, por meio do Sistema Único de Saúde (SUS), e a capacitação permanente dos profissionais envolvidos na assistência. O projeto segue agora para a Comissão de Constituição e Justiça.

Vereador Alexandre Bobadra propõe plano de segurança armada nas escolas de Porto Alegre

Atento aos atos de violência em escolas que têm ocorrido com frequência, o vereador Alexandre Bobadra (PL) informou ontem à coluna que protocolou na Câmara de Vereadores o projeto que institui o Programa Municipal de Vigilância e Monitoramento da Rede Municipal de Ensino. Segundo Bobadra, O projeto prevê a implementação de vigilância armada nas unidades de ensino da rede municipal, com uma série de estruturas de apoio, em parceria com a Guarda Municipal e a Brigada Militar.

“Não se trata apenas de segurança física – trata-se de cuidar da saúde mental dos alunos, de identificar sinais de risco, de construir um ambiente escolar mais seguro, atento e preparado para prevenir o pior”, defendeu.

Trump: para o Brasil, tarifa de 50%. Para a Argentina, zero

Ao mesmo tempo em que comunicava ao presidente do Brasil a imposição de tarifas de 50% para produtos brasileiros, citando o ex-presidente Jair Bolsonaro e apontando que ordens judiciais no País “censuram” mídias sociais americanas, o presidente Donald Trump comunicou um tratamento diferenciado à Argentina, pais aliado: “EUA e Argentina aprovam acordo comercial que garante tarifa zero a 80% das exportações argentinas e apenas 10% de tarifas para o restante das exportações.”

Senado freia votação da legalização do jogo

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre retirou ontem da pauta o projeto que legaliza o jogo no Brasil. Segundo dados do relatório, o projeto legaliza a criação de 67 cassinos, 700 bingos, o jogo do bicho e apostas em corridas de cavalo fora dos hipódromos.

Zucco sobre declaração de Janja no Itamaraty: “O Brasil merece uma primeira-dama à altura do cargo”

A declaração da primeira-dama Janja Lula da Silva, registrada pela imprensa nacional e internacional ontem (9), chamando de vira-latas” jornalistas, ou as medidas do governo Trump mereceram um comentário do líder da oposição, deputado Luciano Zucco:

“É inaceitável sob qualquer ângulo. Das duas, uma: ou Janja fez um ataque baixo, covarde e autoritário contra a imprensa brasileira, que cumpria seu dever constitucional ao cobrar explicações do presidente da República, ou ela insultou diretamente a gestão norte-americana, num ambiente diplomático que exigia postura, sobriedade e respeito. Em qualquer das hipóteses, o episódio escancara o despreparo e a arrogância de quem ocupa uma função pública sem ter recebido um único voto – mas se comporta como chefe de Estado, usando a máquina federal para ostentar, viajar e agora até agredir verbalmente jornalistas e interlocutores estrangeiros. O Brasil merece uma primeira-dama à altura do cargo”, afirma Zucco.

