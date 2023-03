Colunistas Jair Bolsonaro e Michelle farão caravanas pelo Brasil

Por Flavio Pereira | 3 de março de 2023

PL aprovou projeto de caravanas pelo Brasil para promover novas filiações de prefeitos e vereadores. (Foto: Agência Brasil)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Com o objetivo de aumentar a base de prefeitos e vereadores em todo o país, e estimular a filiação de mulheres, o Partido Liberal aprovou uma estratégia de caravanas por todo o Brasil, com as presenças do ex-presidente Jair Bolsonaro e da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro. O anúncio foi feito pelo presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, após reunir-se com integrantes da bancada na Câmara dos Deputados. Ele está definindo o calendário das caravanas que ocorrerão nos meses de maio e junho.

Eduardo Leite já é visto como adversário do PT em 2026?

Se a imagem de Eduardo Leite já está vinculada à disputa presidencial de 2026, não surpreende o isolamento ao qual o governador do Rio Grande do Sul foi submetido na sua recente viagem a Brasília na última quarta-feira. Pré-candidato à presidência, Leite certamente já é visto por Lula e seus aliados como virtual adversário em 2026. Nessa linha de pensamento, qualquer grande benefício concedido ao Rio Grande do Sul a pedido de Leite, poderia ser interpretado como trunfo para o governador gaúcho propagar sua capacidade de articulação em Brasília.

Saudades da Ana Amélia

A dificuldade do governador Eduardo Leite em promover uma rodada de audiências mais produtivas após o cancelamento da agenda com o presidente Lula na sua recente viagem a Brasília também mostrou a falta que faz na Secretária de Assuntos Federativos a articulada ex-senadora e jornalista Ana Amélia, cumprindo um período sabático. Ex-candidata a vice-presidente de Geraldo Alckmin em 2018, Ana Amélia é amiga pessoal do atual vice, e mantém contatos importantes com a maioria dos ministros, com deputados e senadores no Congresso Nacional.

MDB poderá ser aliado em Brasília

O vice-governador Gabriel Souza, do MDB, torna-se figura estratégica e precisará ser mais acionado pelo governo a partir de agora nas agendas em Brasília. Com três pastas importantes – Transportes, Integração Nacional e Planejamento, será pelo MDB que o governo poderá abrir algumas portas em Brasília.

Teste de honestidade desmascara a imprensa amiga

As duas manchetes produzidas nos govermos Bolsonaro e Lula pela mesma agência de notícias – Globo – mostram porque a chamada grande imprensa perde credibilidade junto à sociedade:

– Abril de 2022, governo Bolsonaro: “Efeito cascata: entenda como a disparada de preços dos combustíveis afeta também quem não tem carro”.

– Fevereiro de 2023, governo Lula: “Cobrar imposto da gasolina é o melhor sob o ponto de vista fiscal e ambiental”.

Gasolina com ódio e sem ódio

A propósito desta nova leitura sobre o aumento nos preços da gasolina, o ex-secretário de Comunicação do governo Jair Bolsonaro Fabio Wajngarten comentou na sua conta no Twitter:

– A gasolina com ódio custava R$ 4,82 e com amor custa R$ 6,27. Isso é prova que o amor custa caro.

Sérgio Moro: “Governo só sabe anunciar aumento de impostos?”

O deputado federal Sérgio Moro (PR) fez ontem um alerta para o retorno das invasões de propriedades:

– As invasões de terras produtivas começaram. Resultados: insegurança para o pequeno e grande agricultor, desestímulo ao investimento e aumento dos riscos de violência no campo. Qual é a posição do Governo do PT? Ou só sabe anunciar aumento de impostos?”

Enxugando escolas ociosas

O prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, relatou ontem que propôs ao governador Eduardo Leite uma ação articulada para enxugar custos com escolas ociosas. Segundo Melo, em Porto Alegre foram identificadas dezenas de escolas estaduais e municipais ociosas em uma mesma região, que poderiam ser reunidas, enxugando custos para estado e município. O governador concordou em avaliar esses casos, segundo relato de Sebastião Melo feito ontem aos participantes do evento Educação para o Futuro, promovido em Porto Alegre pela Fundação Ulysses Guimarães. O presidente da Famurs, a Federação das Associações de Municípios do RS, prefeito Paulinho Salerno (MDB), de Restinga Seca, que participou do painel, admitiu que o mesmo caso de subutilização em prédios de escolas municipais e estaduais acontece em dezenas de municípios gaúchos.

Donos das Americanas terão CNHs e passaportes cassados?

O Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, definiu há um mês (9), a constitucionalidade de medidas como a apreensão do passaporte ou da Carteira Nacional de Habilitação, assim como a proibição de participar de concursos públicos e licitações, para garantir o pagamento de dívidas. Segundo o STF, trata-se de atípicas previstas no Código de Processo Civil valorizam o acesso à Justiça e aumentam a eficiência do sistema. Em caso de abusos, eles devem ser contestados caso a caso, via recursos às instâncias superiores.

Agora, o STF poderá demonstrar que a lei vale para todos, indistintamente: os bilionários Jorge Paulo Lemann, Marcel Telles e Carlos Alberto Sicupira, sócios das Lojas Americanas, aplicaram um calote em cerca de 16 mil pequenos fornecedores.

Eles terão as CNHs e os passaportes retidos?

