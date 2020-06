Colunistas Jair Bolsonaro garante em 13 de julho novo repasse de R$ 15 bi a Estados e municípios

Por Flavio Pereira | 13 de junho de 2020

Presidente Jair Bolsonaro garante repasse de recursos a Estados e municípios. (Foto: Reprodução)

O repasse de recursos pelo Governo Federal, sem contrapartida, a Estados e municípios como forma de compensar a queda na arrecadação de impostos, devido às restrições impostas à economia, atinge a um total de R$ 60 bilhões, pagos em quatro parcelas. No ultimo dia 9, o repasse de R$ 486,3 milhões ao governo gaúcho, permitiu que fosse liquidada a folha de pagamento de abril, dos seus servidores.

Novo repasse confirmado

O presidente Jair Bolsonaro faz um rápido balanço e lembra que o Governo Federal tem ajudado Estados e municípios indistintamente, com renegociações de dívidas, recursos financeiros, equipamentos, profissionais e muito mais. Ele confirmou que no dia 13 de julho fará novo rapasse de R$ 15,036 bilhões da segunda parcela do socorro de R$ 60 bilhões.

PF descobre mais compras irregulares de Beltrame, no Pará

A investigação da Polícia Federal na Operação Belum não fica apenas na compra irregular de respiradores superfaturados pelo Governo do Pará. Alberto Beltrame também é investigado agora pela compra de 1,6 mil bombas de infusão peristáltica no valor total de R$ 8,4 milhões. Foi uma compra sem licitação, com pagamento de 50% antecipados sem exigência de garantias. Alberto Beltrame, mantido no cargo pelo governador do Pará, Helder Barbalho, é o presidente do Conselho Nacional dos Secretários da Saúde dos Estados.

Investigação chegando perto

A investigação da Polícia Federal já cumpriu mandados de busca e apreensão nas residências do governador, Helder Barbalho, do secretário da Saúde, Alberto Beltrame, e do seu adjunto, Peter Cassol. A Polícia Federal apreendeu com Cassol, parceiro de Beltrame em vários órgãos públicos há décadas, R$ 700 mil em dinheiro vivo, embalados em páginas de jornal e escondidos dentro de uma caixa térmica.

ACI de Novo Hamburgo alerta: “economia gaúcha pode acabar”.

A Associação Comercial e Industrial de Novo Hamburgo, que congrega expressivo pólo calçadista nacional no Rio Grande do Sul, em nota oficial, pediu ontem ao governo gaúcho, “máxima sensibilidade” na revisão das restrições à economia, diante do risco de fechamento das atividades no Vale dos Sinos.

Sugeriu que os técnicos do governo “estendam o prazo para a aplicação das bandeiras e novas travas, ante a instalação efetiva das novas UTIs e respiradores”, lembrando que “temos apenas 70,1% de ocupação dos leitos de UTIs no Estado”. A ACI apelou para a sensibilidade do governador Eduardo Leite, “antes que a nossa economia gaúcha acabe por falta de horizontes”.

