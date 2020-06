Colunistas Jair Bolsonaro: “Defender o fechamento do STF, seria eu dar um golpe em mim mesmo”

Por Flavio Pereira | 12 de junho de 2020

Compartilhe esta notícia:







Presidente Jair Bolsonaro conversou com o colunista Flavio Pereira no Palácio da Alvorada. (Foto: Reprodução)

O presidente Jair Bolsonaro disse à Rede Pampa que “em nenhum momento defendi ou me alinhei com quem defende o fechamento do STF ou do Congresso. Inclusive porque este ano vou indicar um nome para o Tribunal, e no ano que vem abrirá outra vaga. Em 23 (2023) serão mais duas. É a chance, agora, de colocar ministros afinados com nossas ideias, como fizeram os que nos antecederam. Se eu fizer isso (defender o fechamento do STF), vou dar golpe em mim mesmo, um tiro no pé. Podem procurar: não existe uma palavra minha atacando o estado de direito ao contrário de governos anteriores que queriam censurar a mídia cumprindo uma das metas do Foro de São Paulo”.

Bolsonaro comentou o fato com este colunista em conversa ocorrida no Palácio da Alvorada, quarta-feira (10) à noite.

Dinheiro para pequenas empresas

O colunista comentou com o presidente Jair Bolsonaro as dificuldades para que os recursos disponibilizados pelo Governo Federal aos bancos para socorrer micro e pequenos empresários, sob a forma de empréstimos subsidiados, cheguem até quem precisa. Ele disse que “o governo liberou os recursos e vai agir para que chegue a quem precisa manter emprego. Vou ver com o Guedes (Ministro da Economia) e com o Banco Central isso aí”.

“Governadores e prefeitos deram esta dimensão à crise”

O presidente Jair Bolsonaro reiterou que “não podemos esquecer que a crise ganhou na economia esta dimensão, porque governadores e prefeitos tiveram autonomia para fechar, sem consultar o Governo Federal. De nossa parte, eu nunca mandei fechar comércio, sempre defendemos o cuidado com a saúde, em harmonia com os cuidados com a economia. E agora estamos adotando medidas de socorro para as empresas, para os Estados e municípios, mas é preciso deixar claro que, mesmo com a ajuda do Governo Federal, a retomada vai demorar, e será lenta para todos”.

Surpresa com ação no TSE

Jair Bolsonaro disse que ficou surpreso com o rumo dado pelo TSE a uma denúncia de um pequeno fato ocorrido na eleição de 2018: “em setembro de 2018 tinha uma página na internet chamada ‘Mulheres Contra Bolsonaro’. Essa página, uma talvez em 100, 200 mil foi hackeada e o pessoal mudou o título: e em vez de ‘Mulheres Contra Bolsonaro’ ficou ‘Mulheres Com Bolsonaro’. Boulos, Marina Silva e PT, então ajuizaram uma ação no Tribunal Superior Eleitoral dizendo que essa mudança foi decisiva para alterar o resultado das eleições. E isso andou no tribunal. Um absurdo!”

“Fui a maior vítima das fake news”

Ele não tem dúvidas em afirmar que “eu fui a maior vítima das fake news na minha campanha. Foi aquela história inventada por uma garota, que se auto mutilou com uma suástica em Porto Alegre, outra durante a campanha quando falaram que eu ia acabar com o décimo terceiro salário, e com o Bolsa Família. Agora, partidos que perderam a eleição buscarem a cassação de uma candidatura com base em um grupo de internet hackeado, não dá nem para comentar.”

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Colunistas