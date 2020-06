Colunistas Notícias da TV

Por Flávio Ricco | 12 de junho de 2020

Regina Casé vive Lurdes em “Amor de Mãe”, novela que deve voltar a ser gravada em julho. (Foto: Victor Pollak)

Voltar com as novelas é e ainda será um grande desafio

Aos poucos, mas ainda com muitas dificuldades e limitações, Globo, Record e SBT, entre as principais, tentam retomar algumas das suas produções. Há um esforço para isso.

Vários programas, inclusive, já têm procurado realizar alguma coisa remotamente ou se adaptar a procedimentos, até bem pouco tempo impossíveis de serem imaginados.

Mas assim como o jornalismo já vinha fazendo, e por isso observou avanços bem importantes, o entretenimento também começa a usar um pouco daquilo que o mundo de hoje oferece.

Em breve, tudo indica, também por aí e com limitações ainda necessárias, uma nova ordem de trabalhos será estabelecida e sem maiores problemas.

O grande quebra-cabeça ainda diz respeito às novelas, que exigem um plano de proteção muito maior. Já existem buscas de uma melhor solução, mas, apesar dos esforços que estão existindo e de todas as medidas de precaução estudadas, nada indica uma volta ao que sempre foi. Ao contrário. Processo é complicado e, diante da realidade que vivemos, passará a depender também da aceitação do público. Mostrar um mundo diferente ao que vivemos nos dias atuais, para as histórias contemporâneas, será bem complicado.

TV Tudo

Motivos não faltam

A Globo, pelos tantos interesses envolvidos, poderia aparecer entre os mais interessados na volta do futebol.

Tem os direitos comprados, pagou uma fortuna por eles, e contas devem ser prestadas para os seus patrocinadores.

Matou no peito

A posição da Globo, no entanto, frente a este assunto é muito firme.

Assim como outros tantos setores, há o entendimento que o jogo só pode voltar a ser jogado quando existirem totais garantias para isso. Dentro e fora de campo.

Mundo do futebol

É sempre importante considerar que um jogo de futebol não se resume aos jogadores em campo e banco de reservas.

Existem outras tantas pessoas envolvidas. A saúde de todos deve ser preservada.

Lance livre

Ainda no campo esportivo existe uma certa indefinição se a NBA, depois de tudo, continuará com seus jogos transmitidos na Band.

Há uma incerteza. As negociações sempre foram conduzidas por José Emílio Ambrósio, que não é mais o diretor de esportes da emissora.

Volta por cima

Ex-piloto de Fórmula 1 e bicampeão da Fórmula Indy, o italiano Alessandro Zanardi será o “Bola da Vez” desta semana na ESPN Brasil. Durante a entrevista concedida a André Plihal e Bruno Vicari, Zanardi falou sobre sua nova vida após um grave acidente sofrido em 2001.

Sem as duas pernas, tornou-se paracilista e sagrou-se bicampeão olímpico nos jogos de Londres 2012 e Rio 2016. No ar à 0h de sábado para domingo.

Em alta

Paulo Vieira já se coloca entre os grandes nomes do humor na atualidade e, hoje, um dos principais do elenco da Globo.

O quadro do “Fantástico”, “Como Lidar?”, há quase uma semana da sua primeira exibição, continua sendo elogiado.

Há um plano

Agora não, diante das tantas dificuldades, mas já de algum tempo existem estudos na Record, que visam ampliar as suas produções no jornalismo e entretenimento.

Por isso, entenda-se, há o desejo de diminuir drasticamente o espaço que atualmente é destinado aos filmes.

Destaque

“Fina Estampa” está em reprise e por isso já é uma história conhecida, mas que ainda assim continua surpreendendo os seus telespectadores.

Muito por causa da qualidade do seu elenco. Foi uma das escalações de novela mais felizes, por parte da Globo, em todos os tempos.

Reação

O “Balanço Geral – SP”, apresentado por Celso Zucatelli das 7h às 8h45 na Record, sofreu modificações no formato e viu sua audiência decolar.

Na quarta-feira, registrou 3,5 pontos e empatou com o SBT.

Marca importante

O “SBT Brasil” atingiu na última quarta-feira a marca de 5 mil edições no ar. Estreou em 15 de agosto de 2005, com Ana Paula Padrão, que ficou por lá até dezembro de 2006.

Atualmente, tem como dupla titular Carlos Nascimento, confiando, e Rachel Sheherazade, em férias. Marcelo Torres e Carol Aguaidas, temporariamente, dividem a apresentação.

Não é tóxico

Falando em Marcelo Torres, ontem, quinta, durante uma live, ele elogiou o ambiente no jornalismo do SBT, onde trabalha há 14 anos.

“Via de regra, é muito legal para se trabalhar. Não é um ambiente que se criam cobras. Não é tóxico.” E reforçou: “O SBT tem fama de ser um local muito bom para se trabalhar”.

Caminhando

Oficialmente, a Globo diz que o projeto do próximo ‘Criança Esperança’ “está em estudo ainda”.

Mas comenta-se, nos bastidores, que já existe a proposta de apresentar “um formato diferente” este ano.

Rede

A sessão “Campeões de Bilheteria”, informa a Globo, é para todas as emissoras da sua rede. Nunca houve a ideia de ser apenas para Rio e, principalmente, São Paulo por causa de audiência.

Os filmes substituem as reprises do futebol.

Pandemônio

O SBT autorizou a volta do “Esquadrão da Moda” às gravações e programas inéditos já estão em exibição aos sábados. O problema, informa-se, é que um integrante testou positivo para o novo coronavírus e o fato deixou todo o seu pessoal em pânico. Todos se recusaram a continuar gravando.

E mais

Segundo essas mesmas fontes, mesmo assim a emissora pretendia continuar com as gravações do “Esquadrão”, causando uma revolta geral na equipe. A CIPA – Segurança do Trabalho – marcou uma reunião extraordinária para a manhã de hoje, para discutir “dúvidas em relação às providências tomadas pelo SBT durante essa pandemia”.

Resposta do SBT

Sobre o caso envolvendo o “Esquadrão da Moda”, a assessoria do SBT informa que as gravações desta semana foram canceladas. Foram feitos testes rápidos no ambulatório da emissora e um roteirista deu positivo.

Hoje, todos vão fazer outro teste, mais seguro, em hospital.

Só na semana que vem que vão decidir(sobre novas gravações), já que a equipe está reduzida por questões de segurança. O SBT diz que ninguém se recusou a gravar, e que a reunião da CIPA é para a apresentação do plano de retomada.

C´est fini

O “Arte na Fotografia”, exibido às sextas-feiras, 21h30, no canal Arte 1, agora em sua quarta edição, tem colocado os participantes de temporadas anteriores para conversar com os da atual, sempre depois que o programa vai ao ar.

Live no Instagram do reality.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!

