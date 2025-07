Colunistas Sua piscina está cheia de ratos

Por Dartagnan da Silva Zanela | 1 de julho de 2025

Compartilhe esta notícia:











Sem dúvida, existem muitos problemas nas salas de aula Foto: Pixabay Sem dúvida, existem muitos problemas nas salas de aula. (Foto: Pixabay) Foto: Pixabay

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Confesso que me causam risos – irônicos, é claro – quando leio que autoridades do Executivo, de mãos dadas com seu secretariado, garganteiam aos quatro ventos que sua Unidade Federativa goza da melhor, da mais sublime e hi-tec educação da Via Láctea, çá, do Universo.

Não digo isso por maldade, cara-pálida. É que o cenário, infelizmente, é para lá de constrangedor, para dizer o mínimo.

Sim, eu sei, todo mundo sabe que essas figuras que se pavoneiam diante de todos os olhares e câmeras têm uma preocupação mastodôntica com a publicidade de suas não-realizações e de seus não-resultados. Alguns dirão que isso seria apenas uma expressão do narcisismo encruado dessa turma, mas eu, de minha parte, não ousaria dizer uma coisa dessas. Jamais.

Mas, vamos em frente. Os fatos concretos são varridos para debaixo do tapete, para manter a boa imagem, fatos que refletem o que realmente está acontecendo com a educação em nosso triste país.

Dito isso, vem comigo e me diga uma coisa: entulhar alunos em salas superlotadas é uma política pública que denota uma abnegada preocupação com a educação das futuras gerações? Fomentar a promoção de alunos para séries mais avançadas, sem que tenham aprendido o mínimo indispensável para, ao final de cada ano, pavonear números vistosos, porém irreais, por acaso, seria um sinal de comprometimento com a formação das gerações mais tenras? Pois é, foi o que pensei: as ideias vendidas pelos donos do poder não correspondem aos fatos.

Sem dúvida, existem muitos problemas nas salas de aula, mas a maioria absoluta desses problemas, probleminhas e problemaços, foi injetada por figuras que ignoram o real sentido do ato de educar.

Ora, amigo leitor, de onde você acha que veio a ausência de regras que legitima a indisciplina escolar? Pare e pense, pense e pasme. Isso mesmo. Dos mesmos produtores da tal melhor educação do universo.

O sistema educacional vigente, com sua preocupação irracional com índices publicitários, está fomentando a formação de indivíduos inconsequentes. Tanto o é que todo mancebo aprende, rapidinho, que qualquer coisa que ele fizer, ao final, não dará em nada, nada mesmo, porque eles entenderam bem quais são as “regras” que não foram escritas pelo seu professor, mas sim pelos sujeitos ocultos que estão bem longe da sala de aula.

* Dartagnan da Silva Zanela, professor e autor de “A Quadratura do Círculo Vicioso”, entre outros livros

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Colunistas

https://www.osul.com.br/sua-piscina-esta-cheia-de-ratos/

Sua piscina está cheia de ratos

2025-07-01