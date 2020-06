Colunistas Notícias da TV

Por Redação O Sul | 13 de junho de 2020

Letícia Colin estaria filmando agora “A Porta ao Lado”, seu segundo longa com a cineasta Julia Rezende. (Foto: João Cotta/TV Globo)

Pandemia adia trabalhos de Letícia Colin na TV e no cinema

Letícia Colin estaria filmando agora “A Porta ao Lado”, seu segundo longa com a cineasta Julia Rezende, com quem trabalhou em “Ponte aérea”, de 2015. A produção explora o relacionamento de dois casais de vizinhos, ou como a geração que tem entre 20 e 30 anos lida com o casamento.

A atriz até se imaginava levando seu primeiro filho, Uri, que completa amanhã sete meses, para os sets de filmagens. Porém, devido à pandemia do novo coronavírus, o projeto foi suspenso.

Por causa da paralisação dos Estúdios Globo, Letícia também viu mudar os planos para volta às novelas. Confirmada em um dos principais papéis da próxima trama de João Emanuel Carneiro para as 21h, na qual viverá uma deficiente visual, a atriz não sabe quando começará o processo de preparação. Este ano, com certeza não.

Letícia tem como característica, desde a estreia na televisão aos dez anos de idade, em 2000, no programa “Sandy & Junior”, emendar um trabalho no outro, tamanha a quantidade de convites. Só que em função do momento atual, fica agora apenas no papel de mãe.

TV Tudo

Reprise e inédito

Ainda sobre Letícia Colin, ela trabalhou em “Floribella”, que a Band reprisa em julho. E aguarda ainda a estreia da série “Onde Está Meu Coração”, uma produção da Globoplay já inteiramente gravada.

Posição na faixa

Atualmente, a Globo exibe a edição especial de “Fina Estampa” na faixa das nove, que será substituída pela segunda parte de “Amor de Mãe”.

Na sequência, “Um Lugar ao Sol”, escrita por Lícia Manzo, e, aí sim, a nova novela de João Emanuel Carneiro, uma trama sobre vingança.

Na espera

Na Globo ainda não existe nenhum trabalho fechado para Babu Santana.

Mas ele já está contratado e só não existiu ainda a chance de encaixá-lo em nenhum. Há três produções disputando o artista.

Estaleiro

Milton Neves não vai apresentar o “Terceiro Tempo”, na Band, neste domingo.

Ainda em recuperação, depois do susto de domingo passado, o programa terá o comando de Larissa Erthal e Chico Garcia, com as participações de Denílson e Ulisses Costa.

Papo liberado

Assim como tantas outras pessoas, nesses tempos bicudos de agora, vários artistas têm realizado lives no Instagram, muitos deles se destacando com este trabalho.

Fábio Porchat, por exemplo, tem sempre realizado entrevistas muitos boas, com personalidades dos mais diferentes setores.

Próximo passo

Além de alguns trabalhos já acertados para a televisão, Maurício Manfrini tem pela frente um contrato para fazer seis filmes.

Um caminhão de dinheiro. Não tinha como, por mais que gostasse, continuar na “Praça” do SBT.

Profissional dedicado

Manfrini, até deixar o SBT, estava no elenco da “Praça” desde 2004.

Desde o dia que entrou, até a sua saída, nunca perdeu uma gravação. Quando foi fazer show no Japão, voltou correndo e, quando quebrou o joelho, entrou de cadeira de rodas.

Decidido

A Band marcou para dia 16 o início de gravações da nova temporada de “MasterChef”, versão Amadores.

Os trabalhos, movimentando Ana Paula Padrão e jurados, ficarão restritos aos estúdios, em São Paulo. Levar os participantes para externas seria um risco muito grande para todos.

Serginho inédito

O “Altas Horas” deste sábado, será com Isabeli Fontana e Di Ferrero, além de outros, em entrevistas inéditas. Um especial de Dia dos Namorados.

O casal, que se conheceu no programa do Serginho, conversa on-line com o apresentador sobre a convivência durante a pandemia, e o que sentiram quando ele recebeu o diagnóstico do novo coronavírus, em março deste ano.

C´est fini

Uma do rádio: Rogério Assis, que teve seu contrato suspenso com a Bandeirantes durante a pandemia, volta hoje ao trabalho.

Vai narrar Napoli e Inter de Milão, na tarde deste sábado, pela Copa Itália.

Ficamos assim. Mas amanhã tem mais. Tchau!

