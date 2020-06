Colunistas Notícias da TV

Por Flávio Ricco | 14 de junho de 2020

Eliza (Marina Ruy Barbosa) então diz para Arthur (Fábio Assunção) que não sabe se conseguirá fazer o editorial. (Foto: Divulgação)

Faltando pouco mais de um mês para a retomada das gravações de novelas no Rio, o comando da TV Globo não esconde a preocupação com o momento atual, por causa do descontrole do novo coronavírus no estado. Já são mais de 7 mil mortes e 74 mil casos confirmados de Covid-19.

Em meio a esse cenário, seguem os planos para a volta de suas equipes, em especial, “Amor de Mãe”, que recebeu prioridade. “As datas aqui mudam todo dia”, confessa um alguém da sua Teledramaturgia.

Um protocolo de cuidados está em fase de conclusão.

A versão final ainda será entregue aos autores das novelas atuais, paralisadas por causa da pandemia. De qualquer forma, algumas orientações já são conhecidas, entre as principais, concentrar tudo nos próprios estúdios.

Nada de externas por enquanto. Além da proteção com a própria equipe, também deve haver o cuidado de não chamar atenção das pessoas e provocar aglomerações sempre costumeiras.

TV Tudo

Ainda tem isso

Num momento como o de agora, dificilmente a Globo ou qualquer outra TV conseguirá permissão para captações em centros importantes.

Para o bem de todos, melhor evitar.

Frente disponível

Na Rede TV!, as equipes de Edu Guedes já trabalham com uma frente de duas semanas, sempre na iminência de alguma situação que possa envolver o novo coronavírus – alguém, por exemplo, testar positivo para a doença.

Vai daí que o acidente com veículo automotor sofrido por Edu em Araras(SP) preocupou, claro, mas não pegou seu pessoal desprevenido.

Como será

Edu Guedes passou por uma cirurgia na noite de segunda-feira (8), após fraturar o braço esquerdo, para a reconstrução de músculos e tendões que haviam se rompido e está se recuperando.

Quando voltar à Rede TV!, e isso já está certo, em um primeiro momento ele será mais apresentador do que chef, recebendo convidados no seu programa.

Beijo técnico

“Totalmente Demais” vai abordar o “beijo técnico” em capítulo que vai ao ar dia 23. Em mais uma das etapas do concurso ‘Garota Totalmente Demais’, Carolina (Juliana Paes) avisará sua equipe que a próxima prova será um editorial romântico.

Faz assim

Eliza (Marina Ruy Barbosa) então diz para Arthur (Fábio Assunção) que não sabe se conseguirá fazer o editorial. Ele então orienta Max (Pablo Sanábio) a beijar Eliza numa espécie de simulação para o ensaio fotográfico do editorial romântico, mas a modelo trava.

Cinema

Em parceria com a Picma, uma produtora de efeitos, o cineasta Afonso Poyart (“Ilha de Ferro”) acaba de finalizar “Protesys”, um curta de 10 minutos que dará origem a um longa-metragem. No elenco Cauã Reymond, Flavio Reitz, atleta paralímpico, Alli Willow (“Bacurau”) e Geoffrey Russell, ator inglês que mora no Brasil. É uma ficção que aborda a corrida tecnológica no mundo paralímpico.

A definir

Há uma questão incomodando muito o elenco de “Amor de Mãe”. Será que todos os núcleos da novela irão voltar? É que atualmente se fala tanto em reduzir isso, reduzir aquilo, em função dos protocolos de segurança. Vamos aguardar uma resposta da Globo.

BandNews

A nova escala de duplas de apresentadores começa nesta segunda-feira no canal de notícias do Grupo Band.

Patrícia Rocha é a mais cotada para ficar com os horários deixados por Fabiana Panachão.

Ganhando espaço

Quem tem chamado atenção no jornalismo da Band em São Paulo é a repórter da rádio, Bruna Barboza, já mostrando serviço também na TV.

É ágil e possui fontes quentes na cidade.

Abertura

Trabalhando na Record desde 2014, a apresentadora Salcy Lima, que foi Miss Pará 2010, elogia a abertura realizada pela cabeça de rede em São Paulo para profissionais de outros estados, como é o caso dela.

Lembra que antes tudo era muito direcionado para jornalistas do eixo Rio-SP. E hoje, afirma estar bem adaptada à região Sudeste, mas não esconde que o começo foi difícil.

C’est fini

“Salve-se Quem Puder”, novela das sete escrita por Daniel Ortiz, ainda possui várias cenas inéditas, que seriam exibidas no início da pandemia. Trata-se de uma longa sequência de flashbacks envolvendo as protagonistas Deborah Secco, Vitória Strada e Juliana Paiva.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!

